Maroc: Habib El Malki félicite Driss Lachguar

Habib El Malki a déclaré que le Congrès national s'est déroulé dans une atmosphère démocratique et transparente, et ce en dépit de la crise sanitaire du Covid-19 " qui nous a imposé cet état organisationnel aux niveaux politique et partisan ".

Dans son allocution lors de la clôture du XIe Congrès national, Habib El Malki a félicité Driss Lachguar de la confiance que lui ont accordée les congressistes en le reconduisant la tête du parti de la Rose pour un troisième mandat.

" Driss Lachguar a consenti de grands sacrifices pour le parti en termes de mobilisation, de dynamisme, de communication, et l'histoire retiendra ce qu'il a fait pour l'USFP, car il est un enfant du parti où il a grandi ", a-t-il souligné, ajoutant que Driss Lachguar a contribué à ce long chemin, qui a besoin d'un long souffle pour faire perdurer l'USFP.

" La continuité de l'USFP est un gage de la continuité de la gauche, et la continuité de celle-ci est synonyme de modernisation ", a-t-il clamé.

Habib El Malki n'a pas manqué de souligner dans son allocution devant les congressistes que l'équipe qui sera élue comme organe exécutif dans un mois, donnera un nouveau souffle à la gauche et nourrira tout ce qui a trait à la pensée moderniste et progessiste, car ce " qui nous manque, c'est l'équilibre qui contribue à faire de la gauche une force créative et ouverte.

C'est ce vers quoi nous allons travailler ". Et de préciser que l'instauration d'un Etat de droit et de démocratie a besoin d'une gauche créative.

" Nous allons donner des leçons aussi bien aux adversaires qu'aux sceptiques de tout bord", a-t-il conclu.