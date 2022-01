Afrique: Les Pharaons font l'essentiel et s'assurent les demis

Dans un match très disputé durant plus de 120 minutes, les Pharaons d'Egypte ont réussi à composter leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN TotalEnergies Cameroun 2021 en s'imposant devant les Lions de l'Atlas (2-1).

Sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjou de Yaoundé, les égyptiens qui étaient menés au score, ont réussi à revenir à la marque avant de tuer le match durant les prolongations./

Le Maroc a pris l'avantage dès les premières minutes de jeu, où le buteur Sofiane Boufal exécute parfaitement un penalty (7').

Penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre, le sénégalais Maguette Ndiaye après vérification de la VAR à la suite d'un tacle de l'égyptien Ashraf sur le marocain Hakimi.

Après ce but, les deux équipes jouent haut et pressent afin d'ouvrir encore plus le jeu.

Les Pharaons essayent avec leur capitaine Mohamed Salah mais en vain devant les Lions de l'Atlas et leur tonitruant Achraf Hakimi qui rate un coup franc direct à la 35'.

En seconde période, les égyptiens reviennent encore plus fort afin de remettre les pendules à l'heure. Chose faite à la 53', sur un corner d'Ayman Ashraf, Amro Elsoulia de la tête oblige Bounou de dévier le ballon dans les pieds de Mohamed Salah qui égalise pour les Pharaons.

Les marocains, ressortent de leur coquille et attaquent de plus en plus afin de reprendre l'avantage. Hakimi à plusieurs reprises sur coup franc ainsi que Boufal ne réussissent pas à tromper une seconde fois la vigilence du gardien Abou Gabal jusqu'à la fin des 90 minutes.

Lors des prolongations, les Pharaons continuent à presser jusqu'à prendre l'avantage.

Le capitaine Mohamed Salah mène une attaque du côté droit, dribble un défenseur et adresse un caviar pour Trezeguet qui met le cuir au fond des filets de Bonou.

quelques minutes plus tard, Zizou tente des dribbles dans la surface et rate de peu de tuer le match face aux poulains de Vahid Halilhodzic.

Avec ce succès qui leur ouvre les portes des demi-finales, les égyptiens reviennent à hauteur des marocains dans l'historique des confrontations entre les deux formations en phases finales de la CAN TotalEnergies.

Ce qu'ils ont dit après le match

Mohamed Salah (Man of the Match TotalEnergies):

" Je pense que nous avons joué un bon match face à une très bonne équipe marocaine. Mes coéquipiers font le nécessaire à chaque match et donnent tout pour aller le plus loin possible. Jouer deux matches de suite avec des rpolongations n'est pas facile mais je peux vous dire que nous sommes bien et nous sommes entrain de vivre un très bon tournoi"

Carlos Queiroz (Sélectionneur de l'Egypte):

" Les deux équipes méritaient de se qualifier en demi-finale avec de grands joueurs des deux cotés. Mes joueurs ont fait un match plein en revenant à la marque et se créant des occasions. Ca a été difficile pour nous de jouer ce match face au Maroc mais je peux vous dire que je suis satisfait du rendement de mes joueurs. Nous avons un bon groupe, un collectif avec des joueurs qui se battent ensemble dans tous les compartimets. Mohamed Salah a fait un bon match aujourd'hui mais pour moi il faut féliciter tout le collectif. Nous avons plusieurs joueurs blessés mais tous les joueurs ont donné de leur meilleur pour remporter ce match".