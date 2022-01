Tchad: Une pièce de théâtre pour dénoncer le harcèlement sexuel à l'école

Le harcèlement scolaire reste encore largement tabou et méconnu en Afrique centrale. Pour briser le silence et œuvrer pour éradiquer ce fléau, le concours " Regards croisés ", avec l'appui de l'Unesco, a organisé un concours sur le thème du harcèlement scolaire. Les écoles des pays d'Afrique centrale ont été appelées à participer pour envoyer leurs pièces.

C'est le Tchad qui sort vainqueur de cette édition 2021, avec " Candide, plus jamais ça ", une pièce tout droit venue d'un lycée de Moundou, ville du sud du pays.

Un cercueil en carton et des parents éplorés, la scène est saisissante. C'est l'histoire de Candide, 13 ans, violée par son professeur et qui meurt en accouchant.

L'auteur de la pièce, Ganbe Tamaibe, est un professeur à la retraite. Le harcèlement à l'école, c'est un thème qui lui est cher : " Il y a plusieurs formes de violence à l'école. Cela peut être la chicotte, cela peut être les travaux forcés et tout ça... Mais nous avons préféré choisir la violence sexuelle parce qu'en Afrique centrale c'est monnaie courante et donc, il faut absolument lutter contre cela ".

Avec sa pièce tragique, Ganbe Tamaibe veut briser les tabous : " Généralement, les filles, c'est quand la grossesse a éclaté que les gens sont au courant. Simplement parce qu'elles pensent que si elles en parlent aux parents, elles subiront une punition. Parfois, on les renvoie de la maison, parfois on les jette dehors et ça fait mal. "

En Afrique centrale, un enfant sur deux subit du harcèlement à l'école, selon l'Unesco, et une fille sur dix est victime de harcèlement sexuel de la part d'un professeur .