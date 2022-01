Afrique: CAN 2022 - Égypte - Maroc en quarts en direct

Choc nord-africain en quarts de finale de la CAN 2022 : l'Égypte et le Maroc s'affrontent ce dimanche 30 janvier à Yaoundé. Une rencontre à suivre en direct sur RFI à partir de 15h TU (16h au Cameroun et en France).

C'est la plus belle affiche de ces quarts de finale de la 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022) : un choc nord-africain entre l'Égypte de Mohamed Salah et la jeune équipe du Maroc dirigée par Vahid Halilhodzic. Deux formations solides qui s'affrontent ce dimanche 30 janvier à Yaoundé, à partir de 15h TU (16h au Cameroun et en France).

Un quart de finale à suivre en direct sur RFI et avec nos envoyés spéciaux.