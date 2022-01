Afrique: CAN 2021 - Mohamed Salah (Homme du match) - " Nous allons tout donner pour remporter la victoire contre le Cameroun "

C'est en grande partie grâce à lui que l'Egypte s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2021 en éliminant le Maroc ce dimanche en quarts de finale. Elu " Homme du Match ", Mohamed Salah a évoqué, en conférence de presse, le retour en forme des Pharaons après un début de compétition difficile. L'attaquant de Liverpool s'est également projeté sur le match contre le Cameroun.

Vous êtes maintenant en confiance après les débuts difficiles de l'Égypte dans la compétition. Comment décrivez vous votre parcours jusqu'ici ?

Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Après cette défaite (0-1) contre le Nigeria, on s'est remis au travail. Vous avez vu le Sénégal qui s'est qualifié en 8es avec un seul but marqué en phase de groupes. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais pour expliquer juste que la compétition est difficile pour tout le monde. Le Nigeria aussi après une belle performance en phase de groupe, été éliminé. Les matchs sont très imprévisibles et on ne sait pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui nous sommes fiers de la victoire et nous allons nous concentrer sur le prochain match contre le Cameroun.

Comment allez-vous préparer le match contre le Cameroun ?

Une chose est sûre, ce sera un match difficile. Mais nous avons un entraîneur qui est très expérimenté et nous allons parler entre nous joueurs afin de rendre les gens en Égypte fiers. On se donnera tous à 100%. Physiquement je suis prêt tout comme mes coéquipiers. On va jouer avec la même mentalité. Nous avons une équipe jeune et nous allons tout donner pour remporter la victoire.