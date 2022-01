Gabon: UFGSE - Remise des diplômes aux lauréats 2020-2021

Libreville, le 28 janvier 2022 - Le Ministre des Eaux et Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan Climat et du plan d'Affectation des terres, Prof. Lee White, a procédé à la remise des diplômes aux lauréates et lauréats issus de la promotion 2020-2021 de l'université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry (UFGSE).

Cette cérémonie, placée sous le parrainage du ministre des Eaux et Forêts, a vu la participation du Secrétaire Général de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert des Technologies, du Président de l'UFGSE, du corps enseignant, des familles des jeunes diplômés, des représentants d'institutions et de partenaires privilégiés.

Au total, ce sont 56 étudiantes et étudiants qui se sont vus décernés leurs parchemins dans diverses filières éducatives notamment celle du Développement Durable.

Ce fut l'occasion pour le Prof. Lee White de rappeler la place prioritaire qu'occupe l'emploi des jeunes dans l'action de l'Exécutif : " Comme vous le savez, l'emploi des jeunes est une priorité majeure du Président de la République, S. E. M. Ali Bongo Ondimba. C'est pourquoi, dans le cadre du plan d'accélération de la transformation (PAT) mis en œuvre par le Gouvernement, le ministère dont j'ai la charge, ainsi que d'autres Administrations, vise à favoriser la 2ème, 3ème et 4ème transformation de notre bois. L'accélération de ce processus de transformation permettra de créer davantage d'emplois pour vous et ainsi accroitre la part du secteur dans notre économie. " a- t- il déclaré.

Pour sa part, le Président de l'UFGSE, le Professeur Mayer Raymond a indiqué que : " C'est un moment immense pour nous car au terme des 10 années d'exercices, ce sont 500 diplômes professionnels qui ont été délivrés et qui ont permis aux étudiants d'accomplir des stages probatoires qui ont conduit à l'emploi de ses derniers. Nous en sommes fiers. "

Fruit d'un partenariat public-privé avec le gouvernement gabonais et conventionné avec 5 universités françaises, l'UFGSE qui a été implantée au Gabon depuis deux (2) ans, compte à ce jour 250 diplômes de master professionnels, 210 diplômes de licence professionnelle et 40 diplômes d'ingénieur.