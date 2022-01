Gabon: Hôpital psychiatrique de Melen - Ecuelé Manga auprès des personnes malades

Le capitaine des Panthères du Gabon, Bruno Ecuele Manga, était Centre de traitement des maladies mentales de Melen à Libreville. Il n'y est pas allé les mains vides.

Il dit y avoir passé d'excellents moments avec ces personnes souffrant de maladies mentales et internées à l'Hôpital psychiatrique de la capitale gabonaise. C'était ce samedi 29 janvier en après-midi.

Il dit y être allé par amour et par respect pour la vie humaine. Le capitaine de l'équipe nationale( Panthères) du Gabon, Bruno Ecuele Manga était à l'Hôpital psychiatrique de Melen. Il a non seulement apporté avec lui son amour, mais surtout quelques présents qui ont dessiné le sourire sur les visages de ces malades parfois abandonnés à eux-mêmes. Il dit avoir passé un excellent après-midi au centre de traitement des maladies mentales de Melen. "Nous recevons tellement d'amour et de marques d'attention , en donner et partager cet amour autour de nous me procure un bonheur immense" .

Ses mains étaient pleines. Ballons de football, quelques maillots, des jeux( ludo) pour le divertissement, des boissons et bien d'autres importants lots, ont été remis aux responsables de ce centre hospitalier. "Les quelques présents que j'ai apporté, l'affection en retour, les moments de rires durant ces échanges de balles, ce sont ces instants de pur bonheur qui donnent un sens à tout ce que je suis. Un enfant au milieu des siens" a t-il fait savoir.

Le défenseur et capitaine des Panthères estime que ce sont des souvenirs inoubliables qu'il emporte avec lui où qu'il aille .Il dit être heureux d'avoir emmené avec lui quelques solutions aux préoccupations de ce service qui mérite toute l'attention tant les besoins sont nombreux . "J'espère revenir vite avec d'autres surprises pour leur épanouissement.Tous mes encouragements à la responsable et à toute son équipe dévouée à la cause de ces malades qui sont nos parents et dont le traitement n'est pas que médical mais aussi et surtout social et humain" laisse t-il entendre.

Il a lancé un appel, celui d'apporter l'amour à ces personnes. Elles en ont besoin, c'est accélérer leur guérison.