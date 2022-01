Cote d'Ivoire: Affi N'guessan - " Les militants du FPI ne sont pas satisfaits de la communication du parti "

Le président du front populaire ivoirien, M. Pascal Affi N'guessan a indiqué le 29 janvier 2022 à Cocody que de façon générale, les militants du FPI ne sont pas satisfaits de la communication du parti.

Selon le premier responsable du FPI, les militants considèrent qu'elle n'est pas structurée et manque " d'anticipation et de vision prospective dans l'accompagnement de l'action du parti ; avec des moyens et des méthodes inadaptés aux défis et aux enjeux de la compétition politique ".

Pour remédier à ce qu'il a qualifié de défaillances, M. Affi a révélé que 45 actions sont prévues dans le cadre du programme d'activités 2022 afin de renforcer la capacité de réaction communicationnelle d'une part, et la visibilité du président, des cadres du parti et des actions du parti en Côte d'Ivoire et à l'étranger.

Il s'agit entre autres de reconfigurer le Site-Web du parti, la réalisation et l'animation d'une WebTV, la création d'une plateforme numérique par Vice-Présidence de région ; la mise en place d'une cellule de communication et la restructuration du journal "Notre Voie".