Sénégal: Film documentaire - Amath Dansokho, le héros rouge vif

En première, le documentaire " Amath Dansokho : Il chantait rouge " a été projeté, jeudi dernier, à l'Amphithéâtre Ucad 2. La projection s'inscrivait dans l'évènement du Colloque Amath Dansokho, avec pour thème " Libération - Souveraineté - Solidarité. Le champ des possibles " (du 26 au 28 janvier). Tout un propos qui définit un communiste convaincu qui s'est fié aux armes et aux idées pour sauver son peuple.

" Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? (... ) Ohé ! partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme (... ) Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. (... ) C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères ". Ces paroles d'Anna Marly dans son mythique " Chant des partisans " illustre à bien des égards le parcours et la vie d'engagement du défunt Amath Dansokho. Et c'est tout congru que cet hymne de la Résistance ait rythmé plus de deux minutes de photos d'archives du film " Amath Dansokho : Il chantait rouge " où le lexique communiste a été bien visité.

Ce percutant court-métrage documentaire de 28 minutes est une réalisation de Maky Madiba Sylla. Il était projeté jeudi dernier, à l'Amphithéâtre Ucad 2, dans le cadre du Colloque en hommage à Amath Dansokho et ses combats pour la transformation politique et socioculturelle. " Je ne suis pas un révolutionnaire d'occasion ", dit de lui-même Amath Dansokho dans le film. Toute la suite du film confortera son assertion. À travers les témoignages d'intimes et de camarades de lutte, le documentaire présente un homme dont les convictions communistes et marxistes-léninistes étaient chevillées au corps.

Amath Dansokho n'avait cessé de chanter et de dessiner rouge. Elève déjà, étudiant, syndicaliste, journaliste ensuite, homme politique enfin, il n'avait jamais cédé cette condition. Le film retrace l'itinéraire d'un combattant qui n'a raté aucun rendez-vous majeur de l'histoire politique du Sénégal. Même durant ses treize années d'exil, la libération du peuple de l'emprise impérialiste a toujours été son dada. Par quelque moyen.

ITINÉRAIRE D'UN COMBATTANT

Dansokho savait pareillement s'abandonner pour l'intérêt général et quand il était pris en minorité, mais sans jamais manquer à son devoir communiste. Ses postures invariables dans les gouvernements socialiste et libéral sont pour le prouver.

Le film est donc un travail de mémoire qui remet à jour les nobles valeurs de l'exercice politique. Cela, dans une époque où les fourberies et la corruption sont trop souvent indexées dans le champ politique. La présentation du personnage et des démarches d'Amath Dansokho montrent qu'il est possible de s'immerger dans la politique tout en restant incorruptible. Mais également en gardant tout son humanisme et sa douceur d'homme. C'est tout ingrédient qui vous fait garder l'innocence et l'espoir jusqu'à la fin, ainsi que l'estime de tous les camps. Comme avec Amath Dansokho, décédé le 23 août 2019, à 82 ans. Il est juste à regretter que le court-métrage n'ait pas suffi à développer beaucoup d'étapes qui renseignent mieux sur le caractère et les hauts faits d'arme de l'homme. Le réalisateur concèdera que " ce film est en réalité une ébauche ".

La musique a été d'une réelle cohérence dans cette production. Pareil qu'avec le choix du " Chant des partisans " d'Anna Marly, les voix musicales d'Aminata Fall, de Julien Jouga et de Seydina Insa Wade ont offert des pics d'émotion. Pour tout ce que le jazz, le blues, le gospel, le folk et la chanson rebelle évoquent. Notamment avec Seydina Insa Wade et son titre " Afrik ". Une composition en hommage à Omar Blondin Diop qui était censurée par le pouvoir de Senghor en 1978 et qui avait valu un exil à son auteur. La matière historique est bien présente dans la production.

Le réalisateur Maky Madiba Sylla, musicien à ses débuts, va d'ailleurs publier incessamment un autre film dénommé " Le Sénégal révolutionnaire " sous Senghor. Il s'inscrit toujours dans un cycle de documentaires de mémoire, qui entend réhabiliter de grandes personnalités de l'histoire contemporaine du Sénégal de plus en plus méconnues des nouvelles générations.

Après le film " El Maestro " en hommage à Laba Sosseh, et maintenant " Amath Dansokho : Il chantait ", vont suivre notamment " Le Sénégal révolutionnaire " et une production sur Jules François Bocandé. En attendant d'autres films pour renchérir le penta-documentaire de mémoires.

MAKY MADIBA SYLLA, RÉALISATEUR

" J'ai voulu transmettre ce patrimoine "

Le réalisateur du film " Amath Dansokho : Il chantait rouge " revient sur les raisons de cette production et dit quelques difficultés auxquelles il est confronté dans son travail " historique ".

À en croire son réalisateur, le film sur Amath Dansokho devait " initialement aller jusqu'à 90 minutes ", mais des soucis financiers l'ont contraint de s'arrêter à 28 minutes ". Maky Madiba Sylla dit être conscient de l'impossibilité de raconter le personnage en moins de trente minutes. " Mais en simple réalisateur, j'ai voulu transmettre ce patrimoine qu'est Amath Dansokho à cette nouvelle génération. C'est effectivement un personnage de roman qui a eu plusieurs vies. Je le considère comme l'une des personnalités qui ont le plus apporté à ce pays, afin que ma génération et celles suivantes puissent connaître un peu plus de libertés ", conçoit le réalisateur, qui promet une suite plus intéressante du film.

Ce film a en soi une consonance révolutionnaire. Il est un numéro d'un penta documentaire qui ressuscite les hauts faits de personnalités majeures du pays. Des figures emblématiques qui ont donné une impulsion certaine à son aura mais qui plongent malheureusement de plus en plus dans l'oubli. " Dans ce pays, on a tendance à tuer deux fois nos grands hommes. On leur rend trop peu hommage de leur vivant, et à leur mort on ne raconte pas leur histoire. L'idée de ce film, et des autres, est de fixer ces personnages dans le temps et les esprits ", explique le réalisateur de " El Maestro ", en hommage au salsero Laba Sosseh, premier Disque d'or africain.

1 000 euros la minute !

Sur l'absence de plus d'archives vidéo et sonores dans " Amath Dansokho : Il chantait rouge ", Maky Sylla a répondu qu'il est bien souvent confronté à la problématique de l'accès aux archives. Même si, pour le cas de l'œuvre sur Amath Dansokho, il signifie que le problème est local. " C'est la Rts qui refuse de nous remettre les archives sonores et audiovisuels pour des raisons qui leur sont propres et que nous ignorons ", dit Maky Sylla dans un ton bien affligeant. Sa peine est d'autant plus conséquente sur cette question qu'il se pose une question de souveraineté et de violation des patrimoines.

" Pour les archives audiovisuelles, il faut aller à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) de France qui détient les archives. Ils nous demandent de payer 1 000 euros pour une minute de vidéo. C'est cela qui retarde le film " Le Sénégal révolutionnaire " d'ailleurs. On nous demande de payer pour avoir accès à notre patrimoine. Nous sommes face à un mur. On est en train de s'organiser pour combattre cela. Je suis très peiné quand je remarque que presque rien ne nous appartient. Comment les jeunes peuvent faire le lien avec l'histoire s'ils n'ont pas accès à ces fichiers ? ", s'interroge, frustré, Maky Madiba Sylla.

PR MAGUEYE KASSÉ, AMI DE DANSOKHO

" Amath, un homme qui n'a jamais renié ses convictions "

Le Pr Magueye Kassé a été un intime d'Amath Dansokho. Ils ont partagé ensemble plus de quatre décennies de compagnonnage. Il revient ici, en fin de projection, sur le sens qu'il donne au film " Amath Dansokho : Il chantait rouge " et sur la nécessité de servir l'ancien Secrétaire général du Pit comme modèle à la jeunesse.

De l'avis du Pr Magueye Kassé, " Amath Dansokho : Il chantait rouge " est sorti pile au bon moment, au regard des élections territoriales qui ont rythmé le pays ces dernières semaines. " Il y a eu une flopée de discours qui souvent est aux antipodes de l'éthique qui définissait Amath. Faire de la politique, c'est s'engager pour une cause noble et s'oublier. Amath ne s'est jamais mis en avant et a toujours été au service des autres, mais dans la réalité et la vérité ", garantit le critique d'arts et ancien camarade d'Amath Dansokho.

Pr Kassé souligne que l'ancien Secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (Pit) a toujours œuvré au rassemblement. Le professeur des Universités affirme que Dansokho est celui qui a créé les conditions de la première alternance politique du pays, en 2000, à un moment où on pensait que le Parti socialiste ne pouvait pas être simplement déboulonné à partir des urnes.

Il rappelle que, auparavant, Amath Dansokho a été de tous les combats qui devaient achever le processus de construction de notre nation. Il cite son plein engagement pour un rappel des troupes contre le pouvoir en 1989 à l'issue des élections contestées, ainsi son soutien sans faille durant les évènements sénégalo-mauritaniens la même année.

" Amath Dansokho est à l'initiative de l'idée des Assises nationales. Elles devaient se tenir et déboucher sur un projet de transformation radicale de la situation sociale, économique et culturelle du pays. Il est également le principal artisan de Benno Bokk Yaakaar, après Benno Siggil Sénégal. À chaque fois que le Sénégal a été au bord de l'implosion, Amath Dansokho a rassemblé les forces vives de la nation ", confie Pr Kassé, dont un fils porte le nom de son " ami Amath ". Pr Kassé de dire que les parties prenantes du champ politique doivent retourner aux fondamentaux d'une action politique citoyenne pétrie de principes et irriguée par l'éthique. Il invite à emprunter ces convictions d'Amath Dansokho pour construire un pays dans des situations complexes et dans un contexte d'insécurité et d'instabilité de la sous-région.

Tout en félicitant le réalisateur Maky Madiba Sylla, Pr Kassé se réjouit que le film montre l'itinéraire d'un homme qui n'a jamais renié ses convictions et qui est foncièrement cultivé. " Amath était un grand intellectuel qui adorait la connaissance. Il aimait beaucoup lire. Il s'entourait beaucoup d'intellectuels dont il était souvent en contradiction productives d'un nouveau sens, dans des discussions dont on tirait des conclusions porteuses d'un projet politique de développement, de transformation sociale et surtout au service des travailleurs ", se souvient son camarade communiste, avec qui il a sillonné plusieurs fois des usines pour défendre des travailleurs, manger dans des gargots avec eux et distribué des tracts.

Pr Maguèye Kassé regrette également un " homme affable, qui acceptait élégamment la contradiction, très généreux, à la limite d'une grande naïveté ". De son avis, il faut qu'on le présente plus aux Sénégalais et que ce film soit vu par le plus grand nombre possible, surtout que maintenant la jeunesse cherche des modèles et des repères.