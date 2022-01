Madagascar: Le retour compliqué des sinistrés dans leurs foyers après les intempéries

Plusieurs milliers de sinistrés sont de retour dans leurs foyers après les pluies et la tempête Ana qui ont frappé la Grande Île ces derniers jours. Des intempéries qui ont fait 51 morts et 131 000 sinistrés. Un retour difficile pour nombre d'entre eux qui constatent l'ampleur des dégâts dans leurs quartiers et dans leurs cases d'habitation après le retrait des eaux.

À Anosibe Mandrangobato, l'un des quartiers bas de la capitale, les ordures jonchent des terrains boueux. Au bout d'un dédale de ruelles étroites, Victorine, mère célibataire, étend des draps sur sa maison en bois.

" Tout le quartier est sens dessus dessous. Notre maison a été complètement inondée. C'est encore très humide et on continue de nettoyer parce que ça sent vraiment mauvais. Tout est abîmé, vous voyez la moisissure sur les chaises, les fuites dans le toit, le lit et les vêtements mouillés. Même notre radio a disparu. C'est le peu que l'on n'avait qu'on a perdu. "

" On doit tout recommencer à zéro "

Les séquelles laissées par les inondations sont aussi nombreuses pour Malalatiana, 34 ans, occupée à réparer le toit fait de taules et de bâches de son habitation.

" On bricole ce qu'on peut parce que la semaine prochaine, il va encore pleuvoir. Là regardez, le plancher est tout mou. Toutes les ordures sont rentrées dans la maison. L'eau arrivait jusqu'au mollet. On doit tout recommencer à zéro. Je suis sans voix. "

Des intempéries qui ont frappé des habitants pour la plupart déjà vulnérables. Comme d'autres femmes du quartier, Malalatiana a perdu son travail d'aide ménagère à cause de la pandémie de Covid-19. " On tombe, on essaie de se relever et on retombe après et c'est tout le temps comme ça. C'est bien de nous donner un sac de riz ou un sac de charbon, mais ça ne dure pas. Ce que je souhaite, c'est avoir un travail. Comme ça, si ça se reproduit je peux faire face. Ça ne me va pas du tout de finir sinistrée dans un centre d'hébergement à chaque fois qu'il pleut. "

Une nouvelle perturbation cyclonique pourrait menacer les côtes Est du pays la semaine prochaine, indique la direction de la météorologie.