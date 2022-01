Togo: Le Maire Gomado a exposé ses projets de développement pour 2022 aux responsables et fidèles chrétiens

Qu'attend la Mairie de la Commune de Golfe 1 des fidèles religieux pour accompagner ses actions de développement ? Il est allé ce dimanche le leur dire de vives voix. Le Maire Joseph Koamy Gomado, était au Temple Béthel de l'église des Assemblée de Dieu de Gbényédzi ce jour de culte, lors d'une visite inopinée, et ceci, pour constater de visu les efforts consentis par divers responsables religieux et aussi, se rendre compte du rôle que ces derniers ont mis en branle dans la dynamique du développement local.

Et pour accroire et donner encore plus de brillance à ces efforts, l'élu local n'a pas hésité à prodiguer de sages et utiles conseils aux responsables de cette église mais également aux fidèles. Dès lors, a-t-il souhaité que cette année 2022 soit une année de paix et de grâce abondante aux responsables de l'église des Assemblée de Dieu de Gbényédzi, Temple Béthel et aux fidèles. Aussi, a-t-il présenté à l'assistance, les actions de développement à réaliser en 2022.

Par ce pas du Maire Gomado, les responsables ont dans un élan d'adhésion manifesté leur disponibilité à accompagner efficacement le développement de Golfe 1 et du quartier Gbényédzi où est implanté leur temple.

Comme un seul homme, responsables religieux, fidèles et le Maire Gomado et sa suite ont élevé leurs prières vers le Seigneur afin qu'il accorde une santé de fer au Conseil municipal et son premier responsable afin que l'œuvre de développement mise en marche aille jusqu'au bout.