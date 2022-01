Cote d'Ivoire: Implantation du Mouvement des générations capables (Mgc) - Un émissaire de Simone Gbagbo rencontre les populations de Gagnoa

Le Mouvement des générations capables (Mgc) tisse sa toile. Dr Kakou Pierre, secrétaire national chargé de la région du Gôh de ce mouvement politique était samedi 29 janvier 2022 dans le quartier Garahio de Gagnoa. Ce cadre de cette région était porteur d'un message. Il y était pour informer les populations de la région de Gôh de la naissance du Mouvement des générations capables.

Ainsi, les habitants des localités de Gagnoa, Galébré, Oumé et Diégonéfla se sont déplacés pour écouter l'envoyé de Simone Gbagbo, marraine du mouvement des générations capables.

Occasion pour Dr Kakou Pierre, secrétaire national chargé de la région du Gôh, d'inviter les populations de la région du Gôh à adhérer au Mgc. " Nous sommes venus informer nos amis désireux de nous rejoindre au Mgc que comme notre marraine nous prônons plusieurs valeurs, dont la principale qui est le respect et la protection de la vie humaine. Ainsi, si vous voulez être les relais du Mgc dans la région du Gôh. La vision que nous recherchons et qui conduit notre action politique et sociétale, c'est une Côte d'Ivoire forte, souveraine, réconciliée. Cette Côte d'Ivoire dont je rêve et dont l'image circule sans cesse dans mon esprit doit être une nation remplie de justice, de dignité. Cette vision demeure ma seule boussole ", a dit le secrétaire national en charge de la région du Gôh.

Venu assister à cette rencontre, Koudougnon Alain Gouri, cadre et fils de la région, secrétaire national chargé de la promotion des valeurs citoyennes du Mgc a conseillée ses frères et sœurs à rester digne comme leur marraine. "Comme Simone Ehivet Gbagbo, ne répondez jamais aux provocations. Soyez dignes. Gagnoa, c'est, chez Simone Gbagbo et donc respectez les valeurs qu'elles prônent qui sont la compétence, l'intégrité, la droiture et la probité ", a-t-il recommandé.

Dans les jours à venir plusieurs missions de sensibilisation et d'implantation du Mgc seront envoyées sur toute l'étendue du territoire national.

Composé majoritairement de femmes, le Mouvement des Générations capables (Mgc) serait un prélude à la création d'un parti politique, qui sera dirigé par l'ex-Première dame. Cette future formation serait un éventuel soutien à sa candidature aux présidentielles de 2025.