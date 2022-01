Cote d'Ivoire: Facebook/Discours de haine - Propos xénophobes, injures identitaires, attaques contre les communautés enregistrent une baisse

Trois semaines que les discours de haine sont de moins en moins présents sur Facebook, plus exactement sur les 218 profils, pages et groupes observés par Internews Côte d'Ivoire. Et pour la période allant du 13 au 19 janvier 2022, cette diminution est de -4 %. Quatre catégories de discours haineux suivent cette tendance quand quatre autres sont complètement absentes.

Les propos xénophobes/injures identitaires (0), menaces (0) et attaques contre les communautés (0) enregistrent une baisse de -100 % alors que les injures/diffamations ont diminué de -29 %. Des chiffres qui traduisent une réalité déjà observée la semaine du 6 au 12 janvier dernier : la raréfaction des propos haineux en ligne, débutée en décembre.

Un autre fait qui milite en faveur de ce constat, c'est l'absence complète de vœux macabres, délation, apologie/justification de la haine et d'incitation au meurtre (qui est d'ailleurs la forme la plus grave de discours de haine en ligne).

Cette accalmie est d'autant plus encourageante que le sujet majeur sur la toile entre le 13 et le 19 janvier 2022 était politique. En effet, toutes les discussions sur les espaces observés concernaient les sanctions infligées au Mali par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Et parlant des espaces monitorés, une page rassemble à elle seule la totalité des discours de haine relevés (101).

Deux catégories de propos de haine échappent toutefois à la baisse générale. Ce sont les propos sexistes/injures sexuelles (17) et les animalisations (36).

L'observation des discours de haine en ligne est une activité du Programme Transition et Inclusion Politiques (PTI) en Côte d'Ivoire, financé par USAID et mis en œuvre par le National Democratic Institute (NDI), Internews et une coalition d'organisations de la société civile ivoirienne.