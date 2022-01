Tunisie: Journée internationale de l'éducation - L'école de la République en péril

En Tunisie, l'élève est victime de violences à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement scolaire. Elles poussent ce dernier au décrochage scolaire, qui est le carrefour de tous les maux de notre société et en partie source du refus des élèves de fréquenter les écoles à cause de leurs espaces rebutants où l'enfant se sent " enfermé " et puni à l'intérieur et menacé à l'extérieur.

D'ailleurs, des intervenants du secteur éducatif sont unanimes sur " l'amplification de la violence en milieu scolaire ayant impacté les fonctions de l'école publique, appelant à une réforme globale du secteur éducatif ", à l'occasion de la célébration hier de la Journée internationale de l'éducation sous le thème " Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes", que l'élève est victime de violences à l'intérieur de l'établissement scolaire et à des formes de violences extérieures.

S'agissant des violences extérieures, le président de l'Association tunisienne pour la qualité de l'enseignement, Slim Kacem, a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge d'une rencontre organisée à la Cité des sciences de Tunis, que " l'environnement social pourrait être la cause de plusieurs formes d'agressions infligées à l'élève dues au contexte économique, politique et social ainsi qu'aux réseaux sociaux et à l'impact médiatique".

"La violence en milieu scolaire a pour origine le rapport entre les élèves, les enseignants, les surveillants et le personnel administratif et les élèves entre eux ", a-t-il expliqué.

De son côté, l'expert à l'Unesco (bureau de Tunis) Bouraoui Ouni a indiqué dans son intervention que les élèves sont victimes de violence de la part du cadre éducatif, précisant que la relation élève-enseignant doit être révisée.

C'est pourquoi il devient urgent de penser à comment rendre les écoliers épanouis, avides de profiter au mieux de l'école et de ses apprentissages. Car, c'est justement une première expérience scolaire réussie qui rendra l'élève heureux d'aller à l'école où il se sent en confiance et éprouve du plaisir à faire les activités qu'on lui propose.

Or, on le sait depuis longtemps, l'Etat est incapable de prendre en charge, à lui seul, le financement des travaux de construction, de rénovation des écoles publiques, vu les moyens limités dont il dispose. Il a aussi prouvé son incapacité à sécuriser le périmètre des écoles, que ce soit au niveau de la sécurité routière qu'au niveau des agressions auxquelles sont exposés ces êtres encore fragiles face à des délinquants de tout acabit. D'ailleurs, la circulation des stupéfiants et autres drogues dans les écoles avec une facilité déconcertante ainsi que l'augmentation des taux de suicide chez les écoliers sont désormais un secret de Polichinelle.

Mais il est ahurissant de voir l'état de désolation dans lequel se trouvent ces institutions éducatives. Les parents d'élèves, qui ont dû passer de longues heures dans des files d'attentes interminables pendant les élections, ont eu le temps de découvrir le calvaire que subissent leurs enfants dans ces écoles.

Ces espaces délabrés, parfois sans clôture, dépourvus de toilettes décentes, sans salles de révision, sans espaces verts, sans lieux de détente, de relaxation, sans bibliothèques, sans salles de sport, sont des lieux d'études désagréables. Car il n'y a pas que le succès de nos enfants et la qualité de l'enseignement qui nous intéressent, les conditions dans lesquelles ils évoluent et l'environnement scolaire nous interpellent aussi. A l'ère de la révolution numérique et la robotique qui bousculent les modèles éducatifs, il est primordial de dessiner les contours de l'école du futur pour qu'elle prépare au mieux les élèves aux défis de demain. En effet, le socle des pédagogies innovantes initie désormais à l'écocitoyenneté, au savoir-être, à la non-violence et permet de détecter les talents scientifiques et culturels afin de développer davantage leur curiosité et de préparer les aptitudes des prochains athlètes.

De ce fait, il faudrait également penser aux plans de développement individuel, réajusté régulièrement par l'éducateur, l'enfant et ses parents. Car, en ce moment même, le terme enseignant est devenu désuète, c'est le " coach " qui prend la relève. L'objectif étant d'amener les enfants à la conception de leur propre éducation.