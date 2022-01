Tunisie: Ouverture prochaine de l'Agora Cinéma à Djerba - Un lieu d'arts et de vie

Dans deux mois, un espace culturel multidisciplinaire ouvrira ses portes à Djerba. Lors d'un point de presse, " L'Agora Cinéma " a été présenté comme étant un lieu doté d'une salle de cinéma, de Coworking Space, et sera accessible aux artistes visuels locaux ou de renom. Une aubaine pour la région.

Situé en hauteur et bénéficiant d'une vue panoramique qui donne sur quelques habitations éparses, palmiers, oliviers, arbustes autour et la mer, visible au loin... un paysage urbain et rural, propre à l'île de Djerba, entoure " l'Agora Cinéma ", qui se trouve à Midoun.

Ce projet est en cours de concrétisation. Une ouverture prochaine en grande pompe aura lieu dans quelques semaines. L'annonce s'est faite dans l'espace " La Boîte " à la Charguia. L'Agora Djerba est un espace de vie, ouvert à tout le monde sans exception, âges et nationalités confondus.

Conférences, films, spectacles, signatures et dédicaces de livres, actions diverses peuvent se faire sur place. L'idée est d'offrir aux Djerbiens, en priorité, et à ses visiteurs, un lieu propice à l'échange, au partage, au débat et à la critique. Une initiation à diverses activités pour enfants va se faire à travers des jeux de société et des clubs pour enfants, mais aussi pour les âgés. Des " foods Installations " se trouveront sur place : la culture culinaire fera partie intégrante des activités de l'espace. Les étudiants de la région pourront s'y installer et étudier. Il y aura sur place, également, un grand mur d'exposition consacré aux artistes, qui, en collaboration avec " La Boîte ", pourront travailler sur place. " La Boîte, le lieu d'art contemporain ", est une structure de soutien principal à ce projet. L'Agora Djerba est équipée d'une salle de cinéma de 120 sièges.

De Tunis à Djerba, différents artisans pourront présenter leurs travail. L'équipe prend en charge l'encadrement et la logistique des artistes et mettra l'endroit à la disposition des associations / ONG désireuses d'y travailler ou d'y mener des actions ". Le Cnci est partenaire officiel.

L'équipe de ce projet pilote ambitieux, installée en partie sur place, est composée d'un coordinateur de projet, d'un gestionnaire de la partie support et budgétisation, d'un régisseur général du complexe, d'un responsable logistique et d'un projectionniste. Un réseau des Agoras est en train de se créer : l'Agora Gabès, qui existe déjà, est en cours de structuration et l'Agora Le Kef. L'ouverture officielle est prévue pour le mois de mars 2022.