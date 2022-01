Tunisie: Zied Ounalli passe au CS Chebba

L'attaquant de 27 ans rejoint le groupe à Bertrand Marchand.

Le Croissant Sportif de Chebba a récemment "mis la main" sur l'attaquant Zied Ounalli, signataire d'un engagement jusqu'en juin 2024. Ounalli a, par le passé, évolué au CAB, à l'EST,à Al Batin d'Arabie saoudite, à l'ESZ et au ST.

Lyon coche le nom de Skhiri

Le milieu de terrain du FC Cologne, Elyès Skhiri, est dans le viseur de l'Olympique lyonnais. L'OL voudrait ainsi dénicher un digne successeur à Bruno Guimaraes, partant vers Newcastle. L'ex-Montpelliérain, Skhiri, retrouverait ainsi le championnat de France trois ans après avoir opté pour la Bundesliga.

L'ESS libère Louati

Imed Louati va quitter l'ESS quelques mois après avoir signé chez le club phare du Sahel. Rappelons que l'Etoile Sportive du Sahel dégraisse depuis quelque temps et s'est ainsi séparée de Dago, Boualem Mesmoudi, Boukhanchouche et Tayeb Meziani.

EST : exit Konaté !

C'était prévu. L'Espérance Sportive de Tunis a donc mis prématurément fin au prêt de Moussa Konaté, avant international sénégalais transfuge de Dijon. Enrôlé en septembre dernier par l'EST, Moussa Konaté, attaquant international sénégalais de 28 ans, n'a pu tracer son sillon au Parc B. Le contrat du joueur, qui compte 32 sélections, est résilié. ET à Konaté de retrouver donc Dijon.

Libre en juin, il affiche un bilan d'un but inscrit en cinq matches. Ce faisant, l'EST a déjà assuré ses arrières et anticipé le marché en recrutant le Nigérian Kingsley Eduwo, libre de droit depuis son départ d'Al-Orooba des Emirats arabes unis.