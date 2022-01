Ile Maurice: Traitement à l'étranger - Gabriel, deux ans, perd son oeil droit pour rester en vie

Il est en traitement à Mumbai en Inde, depuis novembre, et le lundi 24 janvier, le petit Gabriel Armon s'est fait opérer d'une tumeur à l'oeil droit. Il a fallu lui enlever l'oeil malade comme dernier recours pour lui sauver la vie. Sa mère Sandrine, qui est à son chevet, témoigne... Gabriel, deux ans, a été diagnostiqué d'une tumeur à l'oeil droit depuis l'année dernière, confie sa mère Sandrine.

C'est en août que la petite famille a noté qu'il y avait un problème avec le garçonnet. "On a vu qu'il avait constamment quelque chose dans l'oeil. Koumadir dan so lagrain lizié. On l'a d'abord emmené à l'hôpital de Moka mais rien d'anormal n'a été décelé par les médecins. Néanmoins, dit-elle, elle a continué à se dire que cela n'était visiblement pas normal et c'est à partir de là que le verdict est tombé. Peu après, la mère et son enfant unique ont bénéficié du "OverseasTreatment Scheme" du ministère de la Santé et ont mis le cap sur la Grande péninsule pour des traitements appropriés. C'était en novembre dernier. "Malheureusement, les finances ont commencé à faire défaut et nous avons dû approcher l'association Enn Rev Enn Sourir."

Sandrine indique que son petit a subi plusieurs tests et plusieurs traitements mais les médecins sur place ont tous été unanimes. "Il n'y a pas eu d'autre solution que de lui enlever l'oeil affecté. Au cas contraire, Gabriel aurait pu perdre son deuxième oeil et avoir de graves séquelles au cerveau, m'ont expliqué mes médecins."

Donc lundi, l'opération a finalement eu lieu et tout s'est bien passé, confie la mère. "Gabriel se remet lentement mais sa santé est stable. Il mange et joue comme un enfant normal. Mais l'on ne sait toujours pas quand nous pourrons rentrer à Maurice car il doit encore être suivi."

Entre-temps, la facture de l'hôpital Apollo à Mumbai doit être soldée. Et il reste environ Rs 400 000 à payer. Sandrine lance ainsi un ultime appel à la solidarité pour faire face à ce problème. Ayant déjà beaucoup dépensé pour les soins de son enfant, il ne lui reste pas grand-chose. Tout don peut être fait sur le compte de l'association Enn Rev Enn Sourir : MCB 000447982157.