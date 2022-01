Ile Maurice: Affaire Kistnen - Murder, she wrote

Le DPP est sur la même longueur d'onde que la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath par rapport au décès de Soopramanien Kistnen. Il a conclu à un homicide en balayant du même coup la thèse de suicide. Le DPP a donc recommandé non seulement de suivre la piste d'homicide mais il a aussi réclamé que la police interroge à nouveau plusieurs suspects.

Le rapport du DPP pointe vers certaines personnes et personnalités dont la déposition durant l'enquête judiciaire était soit incohérente soit contradictoire quand elle n'était pas marquée par des amnésies ou carrément des mensonges. Yogida Sawmynaden serait un des suspects en raison de divers incidents entourant l'affaire d'emploi comme Constituency Clerk de l'épouse de Soopramanien Kistnen, Simla. La violente dispute, qui avait éclaté entre l'ex-ministre du Commerce et Kistnen au bureau de Yogida Sawmynaden, est évoquée et nécessitera sans doute la confirmation au- près des témoins, notamment un des gardes du corps de l'ex-ministre.

Sont relevés également dans le rapport les contrats accordés à Bo Digital et AV Technoworld par la STC en 2020 de même qu'un certain contrat de nettoyage et de désinfection des locaux de la STC. Pour le bureau du DPP et la magistrate, ces contrats auraient un lien avec la mort de Kistnen. Pour rappel, plusieurs témoins dans l'enquête judiciaire avaient affirmé que Kistnen était en colère après l'affaire de Constituency Clerk mais c'est après avoir appris qu'on l'avait utilisé comme figurant pour accorder les contrats à d'autres qu'il a décidé de tout déballer à l'ICAC et à différentes personnalités de l'opposition, dont Navin Ramgoolam.

Le rapport de la magistrate évoque aussi des dépositions contradictoires des policiers lors de l'enquête judiciaire. Notamment celle du sergent Mosafeer qui, rappelons-le, avait d'abord déclaré dans sa déposition à la station de police de Moka que c'est Neha Motee qui avait identifié le corps de Kistnen le 19 octobre 2020 et cela à l'hôpital de Candos. Ce qu'il allait confirmer lors de sa déposition à la cour de Moka en décembre 2020. Cependant, rappelé à la barre en août 2021, le policier devait reconnaître qu'il s'était trompé et que c'est Nishay Boodooa, le neveu de Kistnen, qui a identifié le corps et à l'hôpital Jeetoo. La magistrate s'était étonnée de cette volte-face en lui lançant : "This is a big mistake on the part of a police officer."

Le même policier s'est montré encore une fois incohérent concernant le sac retrouvé près du cadavre. Alors qu'il avait reconnu qu'il y avait bien un sac en décembre, Mosafeer devait en juin 2021 déclaré qu'il n'y en avait pas et que même s'il y avait une photo montrant le sac, ce dernier était déjà brûlé et lorsque la police a voulu s'en saisir, le sac est tombé en poussière. Ce qui avait provoqué des rires dans la salle d'audience lors de l'enquête judiciaire.

Le mystère de la voiture rouge dont les traces ont été retrouvées dans le champ de cannes de Telfair est aussi abordé dans le rapport, selon nos informations.

L'élément le plus important serait les témoignages des Drs Satish Boolell et Shaila Prasad Jaunkee qui tous deux ont mis en pièces le rapport d'autopsie du Dr Ananda Sunnassee.

Après ces longues enquêtes judiciaire, policière et journalistique, que fera la police, qui a dès le départ suivi une autre piste ? En off record, les enquêteurs disent : "Ce n'est pas au DPP de nous dire comment faire l'enquête !" Une bataille institutionnelle en perspective ?

Enquête judiciaire versus enquête préliminaire

Un homme de loi attire notre attention sur la différence entre une enquête judiciaire où il n'y a pas de suspect et une enquête préliminaire où il y en a et qui est convoqué comme tel en cour. "L'enquête judiciaire dépend de l'enquête complémentaire pour permettre de recueillir un 'defense statement' des suspects concernés. Ce qui explique que sans la version et la communication des faits par le suspect, une poursuite judiciaire ne peut avoir lieu." Il est donc important de repasser par la case police. Un avocat des 'Avengers' évoque l'ironie de la situation. "Si des instructions sont données aux enquêteurs pour mener une investigation approfondie, il se peut que des policiers qui avaient au début mené l'enquête, soient interrogés. Mais est-ce que ces policiers vont mener un interrogatoire serré, indépendant et neutre sur leurs collègues ?" s'interroge notre interlocuteur. Il ajoute : "C'est vrai que le DPP utiliserait sa discrétion pour donner des directives mais peut-on avoir confiance à cette même police qui n'avait pas estimé que la mort de Kistnen était suspecte ?"

Simla Kistnen : "J'ai appris que finalement le DDP a conclu à un foul play dans la mort de mon mari. J'ai désormais une lueur d'espoir que nous allons finalement sur le bon chemin et qu'il y aura un bon dénouement. Je suis persuadée que nous connaîtrons bientôt la vérité sur sa disparition. Plus d'un an après, je ne compte pas baisser les bras et j'espère qu'au- jourd'hui, plus que jamais la police fera son travail comme il se doit. Quitte à redémarrer son enquête avec une nouvelle équipe."