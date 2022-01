Cote d'Ivoire: Incendie au grand marché de Yamoussoukro - Plus d'une centaine de millions en marchandises partie en fumée

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 janvier 2022, le feu a consumé huit (8) magasins de denrées alimentaires, de porcelaines et d'appareils électroménagers du côté ouest du grand marché de la capitale politique Ivoirienne. Ce sont plus d'une centaine de millions en marchandises qui sont partie en fumée.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur les lieux, c'est au environ de 19H30 que tout est parti du magasin de porcelaines et d'appareils électroménagers et ensuite le feu s'est propagé aux autres magasins aux alentours et a consumé près d'une centaine de millions de marchandises

N'Go Kouadio Alfred, dont l'appartement jouxte le magasin d'où le feu est parti a dit " (... ) J 'étais en train de suivre le match (BF-Tunisie) vers 19H30 mn, j'attends les aboiements de mon chien (un Berger Malinois) , j'ai dit à mon fils que le chien-là n' aboie pas comme çà. Parce qu'il a été dressé, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je vais vers le chien. Je vois qu'il fixe la direction du magasin, et continue d'aboyer, c'est là que j'ai vu la fumée s'échapper au niveau de la toiture dudit magasin. D'abord, j'ai coupé le courant à mon niveau.

Et je suis descendu pour alerter quelques commerçants qui étaient encore là, le chien est descendu aussi, au lieu de me suivre, il est allé s'arrêter devant le magasin où la fumée sortait. Du dehors, on ne pouvait pas voir la fumée. Donc avec l'aide de ces commerçants, on a sauté les disjoncteurs, et cassé les portes, mais le feu avait gagné en intensité. On a commencé à arroser avant l'arrivée des sapeurs pompiers et de la police ", a-t-il témoigné.

Alertés, quelques minutes après, les soldats du feu avec l'appui d'autres structures dans la ville ont pu tard dans la nuit circonscrire le feu. Aux dires des commerçants sinistrés qui avaient réceptionné des marchandises à la veille de l'incendie pour les ventes du week-end, c'est plus d'une centaine de millions de FCFA en marchandises qui sont partis en fumée. Pour l'instant, l'origine de cet incendie n'est pas encore élucidée.