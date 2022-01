Afrique de l'Ouest: UEMOA - La BCEAO note un renforcement de l'activité économique en novembre 2021

Les indicateurs récents de la conjoncture font ressortir un renforcement de l'activité économique au titre du mois de novembre 2021. L'information est donnée par la Bceao dans sa " Note mensuelle de conjoncture économique ".

Selon le document, en effet, la production industrielle a augmenté de 4,8% et l'indice du chiffre d'affaires du commerce s'est accru de 12,7%. En outre, les prestations des services marchands et des services financiers ont enregistré des hausses respectives de 15,2% et de 7,4% sur la période sous revue, après des progressions de 15,1% et 7,4% le mois précédent. En revanche, l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une amélioration à un rythme plus faible de l'activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp).

Selon la Bceao, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'inscrit sur une tendance baissière, avec une décroissance mensuelle de 3,6% en novembre 2021, après une baisse de 1,1% le mois précédent. L'orientation défavorable des activités industrielles est imputable à la chute de l'activité des industries extractives (-1,4 point de pourcentage de contribution) et au maintien du profil baissier des industries manufacturières (-1,2 point de pourcentage de contribution).

En glissement annuel, la production industrielle a augmenté de 4,8%, après une réalisation de +4,0% en octobre 2021. L'activité industrielle est essentiellement tirée par l'industrie manufacturière (+3,2 points de pourcentage de contribution contre +2,6 points le mois précédent) et les activités extractives (+1,2 point de pourcentage de contribution contre +0,9 point le mois précédent). Dans une moindre mesure, la production industrielle est soutenue par celle de production d'eau et d'électricité (+0,8 point de pourcentage contre +0,6 point le mois précédent).