Cote d'Ivoire: Gastronomie/Dédicace - 50 recettes pour sublimer la destination ivoirienne dans vos assiettes !

La librairie de la Fnac Cap Sud à Abidjan Marcory a servi de cadre à la dédicace officielle d'un ouvrage mêlant une passion pour les fourneaux et un amour pour la destination touristique ivoirienne, le samedi 29 janvier 2022. Les Éditions Profoto y ont dévoilé, en effet, " La nouvelle cuisine de Côte d'Ivoire : Entre tradition et modernisme. 50 délicieuses recettes faciles à réaliser ".

Un savant cocktail visuel et pratique de découverte du potentiel culinaire ivoirien à partager avec le monde entier. Une revisite allégée de la cuisine ivoirienne. Sous la supervision du photographe Nabil Zorkot, dans l'objectif et le stylisme de sa fille Jihane et les recettes de celle-ci avec le savoir-faire de Ouley Sakho et Badia Ghaddar.

À maints des égards, l'ouvrage offre une occasion unique de revisiter la destination Sublime Côte par sa gastronomie.

Imaginez-vous en train de concocter en entrée pour vos invités ou vos clients, un Toast d'avocat aux gambas, une " Salade de fonio à la mangue " ou encore une " Salade de Sassandra " ? Mieux, comme plat de résistance, un plat de " feuilles de patates douces au crabes ", du " placali à la sauce gombo ", le " " biokesseu prescrits par une méthode fort facile ?

En cela, le livre s'érige tel un bréviaire insoupçonné pour (re) découvrir, en famille ou entre amis, la beauté de la Côte d'Ivoire dans votre assiette. Avec des ingrédients du terroir, entre fruits, légumes, épices et autres féculents ou semoules qui revisitent la cuisine de " Mamie à la sauce 3.0 ". Des entrées (chaudes ou froides) aux desserts et breuvages exquis en passant par les plats de résistance (braisés ou sauces). Avec en prime, des goûters pour ramener les plus grands en enfance et les mômes à des après-midi enjouées. Fruits de mer, viandes, crudités, plats mythiques tout est servi dans le livre avec des notes pour les apprentis cuistots et leurs convives.

Riche, divers et varié, l'art culinaire ivoirien, y est en effet, dévoilé sous un air de jouvence qui s'arrime à l'ambition du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, d'édicter des standards et labelliser la gastronomie ivoirienne aux normes internationales. Avec une nouvelle génération de chefs étoilés, de cuisiniers et pâtissiers bien formés, ainsi que de fins gourmets et cordons bleus passionnés et imprégnés des saveurs de nos terroirs, dans nos chaumières, dans nos hôtels et restaurants. Et qui ont à coeur, dans le moule de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, de proposer une codification de la gastronomie ivoirienne.

En tout cas, l'équipe de Profoto, en cette période de restrictions des voyages internationaux et de montée en puissance du tourisme interne, offre une belle lucarne à la cuisine ivoirienne. Qui pourra, par la magie du livre, s'exporter en attendant des lendemains enchantés post Covid, tout en permettant aux nouvelles générations de ne point perdre le fil d'un savoir-faire gastronomique endogène.