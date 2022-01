Afrique de l'Ouest: UEMOA - La BCEAO relève une amélioration de l'activité des Btp en novembre 2021

Les données du mois de novembre 2021 de l'enquête auprès des chefs d'entreprise font état d'une amélioration de l'activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp).

Selon la Bceao qui donne l'information, l'écart de l'indice d'activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme est devenu positif, ressortant à +2,8 points contre +3,1 points un mois plus tôt. Par pays, une amélioration de l'activité des Btp a été relevée par rapport à la moyenne de long terme au Bénin (+7,0 points), en Côte d'Ivoire (+4,9 points), au Niger (+3,9 points), au Togo (+3,4 points), au Sénégal (+2,5 points) et au Burkina (+2,2 points). En revanche, le repli de l'activité a été observé au Mali (-7,0 points) et en Guinée-Bissau (-4,6 points).

Selon la Bceao, l'indice du chiffre d'affaires (Ica) du commerce de détail a connu une détérioration, en variation mensuelle, avec une baisse de 1,3% au cours du mois sous revue, après un repli de 3,0% un mois plus tôt. La détérioration de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des ventes des produits cosmétiques (-1,1 point de pourcentage de contribution), des produits pétroliers (-0,6 point de pourcentage de contribution), des produits d'équipement à la personne (-0,2 point de pourcentage de contribution), et des produits d'équipement de loyer (-0,1 point de pourcentage de contribution).

En glissement annuel, le rythme d'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail a évolué à la hausse, passant de +14,4% en octobre 2021 à +12,7% au cours du mois sous revue. La hausse de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des produits alimentaires (+5,3 points), des produits pétroliers (+2,7 points de pourcentage de contribution), des ventes des automobiles, motocycles et pièces détachées (+2,0 points), des produits pharmaceutiques et cosmétiques (+1,2 point) et des équipements de logements (+0,6 point).