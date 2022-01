Algérie: Bouira - Une enveloppe de 445 mda pour développer le réseau électrique

Bouira — Une enveloppe financière de 445 millions de dinars (mda) a été mobilisée par la direction de Bouira de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), pour développer et renforcer le réseau électrique de la wilaya, au titre du programme de l'année 2022, a-t-on appris dimanche auprès de cette société.

A travers ce nouveau programme, la SADEG veut "réaffirmer son essence et son esprit d'entreprise citoyenne", a indiqué à l'APS la chargée de communication de la SADEG, Ouidad Benyoucef qui a ajouté "nous voulons également développer la notion du service public à travers la mise en œuvre de programmes visant ainsi à améliorer les conditions de vie des citoyens de la wilaya", a-t-elle dit

Dans ce contexte et en prévision de l'été 2022, la direction locale de la SADEG a alloué ce montant pour la réalisation de quelques projets visant à développer et à renforcer le réseau de l'énergie électrique dans le cadre du "plan passage été 2022", a observé Mme Benyoucef.

Ce montant est destiné à la concrétisation d'un nombre d'opérations dont celle portant réalisation de 10 postes transformateurs électriques, ainsi que d'un réseau de 41 kilomètres de lignes électriques de basse et moyenne tension, a-t-elle précisé.

Inscrits dans le cadre du programme hors "plan passage été 2022", six autres postes transformateurs électriques et un réseau de 29,35 km de lignes électriques de basse et moyenne tension seront réalisés au profit des localités et quartiers d'Inzel à Ath Mansour (Est de Bouira), Ouled Boudiaf à Oued El Bardi, El Hamra à Djebahia et El Hakimia ainsi qu'El Djebsa et Laifaoui à Sour El Ghouzlane (Sud).

La direction locale de la SADEG "œuvre toujours pour le développement et le renforcement de ses services au profit des citoyens", a assuré Mme Benyoucef.