Afrique: CAN 2021 - Cis et Diedhiou (Sénégal) se réjouissent de la progression de leur équipe

interview

Les joueurs sénégalais sont heureux après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Les Lions de la Teranga ont éliminé en quarts de finale le Nzalang de la Guinée Equatoriale qu'ils ont battu 3-1. Famara Diedhiou (28'), Cheikhou Kouyaté (68') et Ismaila Sarr (79') sont les buteurs du Sénégal, Buyla (57') est l'unique buteur des Equato-guinéens.

A l'issue de la rencontre, notre envoyée spéciale Dounia Mesli était dans la zone mixte comme les autres journalistes accrédités; elle a tendu son micro à Saliou Ciss et Famara Diedhiou.

Journaliste : Cis, Qu'est-ce que ça vous fait cette victoire ce soir ?

On est juste content de cette qualification, félicitation à tout le groupe, ça été un très bon match face à une belle équipe de la Guinée équatoriale. L'objectif est atteint, c'était de passer le cap des quarts de finale, bravo à toute l'équipe et j'espère qu'on va aller de l'avant.

Journaliste : Personnellement, comment vous définissez cette montée en puissance, on vous a vu délivrer cette passe décisive?

Juste le travail, juste le travail avec le soutien du groupe et j'encourage et je remercie tout le monde.

Journaliste : Diedhiou, Comment vous avez vécu cette qualification pour les demi-finales ?

On est très content. On voulait mettre du cœur avec beaucoup de rythme, ce qu'on a réussi à faire. Ce but, je suis très content mais après la victoire est très importante.

Journaliste : Physiquement comment vous vous sentez, on a parlé de la montée en puissance, aujourd'hui, on senti un léger mieux, personnellement comment vous vous sentez sur le plan physique ?

On est de mieux en mieux parce que à Bafoussam, il faisait chaud, on jouait à 14 heures, en plus notre équipe n'est pas au complet donc là on fait le maximum pour gagner chaque match. On monte en puissance et on prend les matchs un à un.

Journaliste : Comment abordez le Burkina Faso en demi-finale ?

Ce ne sera pas un match facile, on sait que le Burkina Faso est une grosse équipe. Donc à nous de jouer notre jeu et s'offrir au maximum d'occasions, de mettre beaucoup de rythme comme ce qu'on a fait aujourd'hui et de faire le mieux possible.