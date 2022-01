Afrique: CAN 2021 - Sadio Mané (Sénégal) - "On va tout faire pour aller jusqu'au bout"

interview

Après la qualification Sénégal en demi-finale de la CAN 2021, Sadio Mané, s'est exprimé aux micros des journalistes. Il a dévoilé les ambitions des Lions de Teranga et n'a pas manqué de féliciter tous ses coéquipiers.

Journaliste : Sadio, qu'avez-vous pensé de ce match, c'est une belle victoire ?

Sadio Mané : Oui très belle victoire.

Journaliste : qu'est-ce que vous vous dites sur l'égalisation de la Guinée et qu'est-ce qui a fait que vous avez repris du poil de la bête pour repartir

Sadio Mané : nous sommes une équipe compétitive, nous sommes une équipe qui a eu beaucoup de grands joueurs, je n'ai pas besoin de citer les noms.

Journaliste : on peut dire que vous êtes montés crescendo ?

Sadio Mané : Tout le monde marque dans cette équipe, n'y a pas que Sadio, quand tu parles du Sénégal c'est le collectif. Je pense qu'on l'a démontré aujourd'hui. Nous sommes 28 joueurs donc je pense que tout le monde est concerné et je pense que le coach aussi il a fait de bon changement. Et je pense que ce sont les remplaçants qui nous ont fait gagner le match. On est vraiment contents et fiers. Pour gagner une compétition c'est un groupe et je pense qu'aujourd'hui on l'a montré.

Journaliste : parcours de champion pour le Sénégal ?

Sadio : Espérons et c'est notre objectif. On va tout faire pour aller jusqu'au bout, on ne va pas se voiler la face.