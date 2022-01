Afrique: CAN 2021 - Ebang Anvene (Guinée Equatoriale) - "on a vraiment cru que c'était possible"

interview

Apres l'élimination de son équipe par le Sénégal, le joueur équato-guinéen, Anvene Ebang, s'est exprimé aux micros des journalistes.

Journaliste : on imagine beaucoup de déceptions après cette rencontre, à un moment on a cru que ça allait être possible ?

Ebang : On a vraiment cru que ça pouvait être possible, mais on savait que ça serait un match différent, un match difficile contre une très grande équipe du Sénégal. D'ailleurs il faut les féliciter. Nous on prenait seulement le plaisir en jouant. On savait que nous n'étions pas les favoris du tout. Et on prenait le plaisir en jouant, mais on a perdu malheureusement.

Journaliste : qu'est-ce qu'elle représente cette CAN presqu'à domicile ?

Ebang : Pour nous ça représente l'avenir de notre équipe, ça veut dire qu'on a un très bon groupe, un groupe très soudé. On a vraiment un bon futur en regardant l'avenir. On nous a dit quand on s'est qualifié pour la première fois, on arrive en quart de finale. C'est dans l'histoire de notre équipe nationale, c'est du jamais vu. On s'est arrêté là il faut féliciter le Sénégal.

Journaliste : A un but partout vous vous êtes pris à rêver ?

Ebang Ela : Evidemment, quand on a égalisé le but, on s'est dit que ça pouvait être possible, on savait que c'était une grande équipe. Il faut les féliciter seulement.