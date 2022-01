Togo: Alliance Nationale pour le changement A. N....

document

HOMMAGE AU DÉFUNT ROI LAWSON ZANKLI VIII

Au nom de notre parti, l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC), j'ai tenu à venir personnellement, à la tête de la délégation qui m'accompagne, saluer la mémoire du Roi du Palais de Lolan, TOGBE AHUAWOTO SAVADO ZANKLI LAWSON VIII, Chef traditionnel de la ville d'Anèho, décédé le 30 juillet 2021 à Lomé.

Nous sommes venus rendre hommage à un illustre souverain qui a marqué ses 19 années de règne par sa grande disponibilité et son esprit d'ouverture et de tolérance. Un monarque jeune mais de grande sagesse, conscient de ses obligations mais aussi des nombreux défis auxquels le Togo et le peuple togolais sont confrontés depuis des décennies. Un homme qui a subi comme tout autre citoyen, l'arbitraire et les affres d'un régime d'oppression. Un homme néanmoins affable et attaché aux droits humains et aux libertés fondamentales. Il nous a toujours fait l'honneur de nous accueillir en son palais pour deviser, lorsque nous étions en tournée politique au chef-lieu de la préfecture des Lacs et dans les environs.

En somme, nous pleurons, certes, la disparition du Roi LAWSON VIII mais l'ANC perd surtout un ami. Qu'il repose en paix dans la maison de Dieu, auprès de ses ancêtres.

Que la famille du souverain défunt ainsi que le clan des AKAGBAN et leurs alliés trouvent ici l'expression de nos condoléances les plus attristées ainsi que celle de notre compassion et de notre solidarité.

Fait à Anèho, le 18 août 2021, Le Président National de l'ANC