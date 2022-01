Niger: Les espoirs et l'énergie des petits "rois des ténèbres", les enfants aveugles de Gaya

Dosso — Roi des ténèbres, aveugle, danawo, koubey koy, en langue Djerma du peuple qui vit dans la partie la plus occidentale du Niger, sont quelques-unes des insultes que subissent chaque jour les jeunes élèves aveugles de l'école catholique inclusive de Gaya. " Le phénomène de la cécité dans la région est très répandu et il y a beaucoup d'enfants qui cherchent et rêvent de lumière ", écrit à l'Agence Fides le père Rafael Casamayor, missionnaire à Dosso. "Ils rêvent de briser tous les tabous, bien qu'ils soient appelés "rois des ténèbres". Ces garçons n'ont pas une vie facile mais ils ont beaucoup d'énergie et sont pleins d'espoir", ajoute le prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA).

Vous les voyez, vous les entendez, et c'est ce qui compte au final", confirme le responsable du Centre d'initiatives et d'assistance sociale (CIES), qui accueille et forme des enfants aveugles à Gaya. "Ce sont des enfants intelligents et déterminés qui sont heureux de la possibilité qui leur est offerte par l'école d'être des hommes utiles dans le futur. L'un de nos élèves, passionné de musique, nous a promis qu'il pourra obtenir le meilleur diplôme qui soit !"

Un autre élève a décidé d'abandonner l'école après que plusieurs de ses camarades de classe l'aient insulté. "Furieux, il a cessé d'aller en classe, préférant, comme il l'a dit, mendier dans la rue plutôt que de se faire insulter par ses propres camarades de classe."

"Son professeur nous a alertés et nous avons donc décidé de lui rendre visite à son domicile pour parler à sa famille", a expliqué le responsable du CIES. Nous avons découvert qu'il était orphelin et qu'il vivait avec son frère aîné. Après avoir parlé au garçon et à son frère, nous avons également parlé aux enseignants, aux parents et aux camarades de classe, en les exhortant à éviter les insultes ou les expressions malheureuses et en soulignant le fait que ces enfants ont le même droit que n'importe qui d'être respectés et traités avec dignité dans la société".