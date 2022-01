Afrique: CAN 2021 - Boulaye Dia (attaquant Sénégal) - " On monte en puissance "

interview

Les Lions de la Teranga ont disposé de la Guinée équatoriale (3-1), ce dimanche en quart de finale de la CAN 2021.

Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2021, et rencontrera le Burkina Faso mercredi prochain, grâce à un match maîtrisé dans l'ensemble malgré un temps faible après l'égalisation de la Guinée équatoriale. Les partenaires de Boulaye Dia ont montré un beau collectif face à un adversaire valeureux. Après la qualification du Sénégal en demi-finale de la CAN 2021, l'attaquant de Villarreal, s'est exprimé au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africatopsoprts.

Journaliste -Belle victoire ce soir, et le Sénégal monte surtout en puissance. Comment avez-vous vécu le match sur le terrain ?

Oui on monte en puissance comme vous l'avez dit. On a bien préparé le match, contrôlé la première période sans être trop inquiété. On a ouvert le score (à la 28e minute grâce à Famara Diedhiou, ndlr) après on a encaissé en début de deuxième partie mais cela ne nous a pas fait douter. Tout le monde est content. Les remplaçants ont aussi apporté et ça nous a fait du bien.

Journaliste -Comment se passe votre entente devant avec Famara Diedhiou ?

Ça va bien. On se connaît. Je sais que c'est un bon joueur de fixation. Et donc, quand il décroche, j'essaie de prendre les espaces ou de lui venir en soutien puisque je sais qu'il va garder le ballon vu sa qualité physique. On s'entraîne ensemble et on se connaît bien.

Journaliste -Le retour d'Ismaïla Sarr a un peu boosté l'équipe ?

Bien sûr. On connaît ses qualités de percussion. On sait qu'il va très vite et efficace. La preuve, il est rentré aujourd'hui et il a marqué. C'est un plus pour nous.

Journaliste -Vous affrontez le Burkina Faso qui est un adversaire coriace. Comment vous sentez cette demi-finale ?

On va la préparer bien. On a un jour de moins dans la récupération donc on va se projeter vite dès demain (lundi, ndlr). Là on va profiter de la victoire mais on va vite se concentrer parce que mercredi revient très vite. On va préparer le match comme il se doit et on espère remporter cette demi-finale.