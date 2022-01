Afrique: Allocution du Président Al-Sissi lors de la conférence de presse tenue avec le Président du Sénégal

document

Au nom d'Allah le Miséricordieux,

Frère, Honorable Président Macky Sall,

Le Président de la République sœur du Sénégal,

Mesdames et messieurs,

C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir mon frère, Son Excellence le Président Macky Sall, et la délégation qui l'accompagne, dans son deuxième pays, "l'Égypte", avec qui j'entretiens une relation fraternelle et amicale qui s'est renforcée depuis ma visite au Sénégal, en Avril 2019. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer ma fierté des liens historiques de longue date qui unissent nos deux pays et peuples.

En ce qui concerne nos consultations d'aujourd'hui, ils ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, au cours de la période à venir, dans divers domaines politiques et économiques, et nous avons affirmé notre détermination à faire progresser ces relations, en augmentant les taux des échanges commerciaux, en encourageant les investissements mutuels. En plus de souligner l'importance de tirer le meilleur parti de l'inauguration du Conseil des Hommes d'Affaires "égypto-sénégalais", en mettant l'accent sur la nécessité d'intensifier la coopération dans le domaine du transfert des expériences égyptiennes, de l'appui technique et du renforcement des capacités des cadres nationaux au Sénégal, en poursuivant les programmes de formation proposés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement dans divers secteurs.

Mesdames et messieurs,

La visite de mon frère, le Président Macky Sall, coïncide avec son accession imminente à la présidence de l'Union africaine, je le félicite à cette occasion, tout en affirmant notre soutien complet pendant sa présidence, et notre confiance en sa sagesse à l'action africaine commune en dirigeant le continent, au cours de cette phase, qui connaît de nombreux défis, au premier rang desquels le renforcement des efforts pour contenir l'épidémie du "Coronavirus", l'élimination de la menace de l'extrémisme et du terrorisme, en plus d'activer l'intégration économique et commerciale entre les pays du continent.

Nous avons discuté de l'impact de la pandémie de "Covid-19" sur le continent africain, où nous avons souligné l'importance des efforts continentaux concertés, afin de garantir que tous les pays africains aient accès aux vaccins, travaillent à localiser leur industrie sur le continent et réduisent la effets négatifs de la pandémie, afin que nos pays africains puissent reprendre une activité économique et de développement.

Nous avons également échangé des vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'actualité, soulignant l'intérêt de l'Égypte pour les efforts visant à maintenir la paix et la sécurité et à parvenir à la stabilité sur le continent, y compris l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, ainsi que la région du Sahel africain, qui est témoin des évolutions et des défis interdépendants, en raison de l'exacerbation et de l'expansion des groupes terroristes. De même, j'ai affirmé notre volonté de soutenir les efforts africains de lutter contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, en fournissant des programmes de réhabilitation et de renforcement des capacités, par le biais d'agences égyptiennes spécialisées, ainsi que de ses anciennes institutions religieuses, afin de faire respecter les valeurs de l'islam modéré que prône l'Égypte, pour éliminer le terrorisme.

Nos entretiens ont également porté sur les développements liés au dossier du "Barrage de la Renaissance", où j'ai passé en revue avec le Président sénégalais, la vision de l'Égypte basée sur le fait que le Nil est une source de coopération et de développement, et une artère de vie, unissant les peuples des pays du bassin du Nil. Où j'ai mis l'accent sur l'importance d'aboutir à un accord juridique, juste, équilibré et contraignant qui organise l'exploitation et le remplissage du barrage de la Renaissance, conformément aux règles du droit international et aux décisions du Conseil de sécurité à cet égard, dans un délai approprié et sans aucune mesure unilatérale.

Nous avons aussi échangé des vues sur l'accueil de la présidence égyptienne de la 27e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-27), en novembre 2022. Où j'ai exprimé le souci de l'Égypte de présenter les aspirations des pays africains concernant le changement climatique, d'autant plus que l'Afrique est l'une des régions les plus touchés par les conséquences négatives du phénomène.

Pour ma part, j'ai également exprimé l'aspiration de l'Égypte au cours de la période à venir à une consultation continue avec le Sénégal, en sa qualité du président de l'Union africaine, afin de formuler une position africaine unifiée sur les questions et sujets prioritaires pour le continent, qui seront abordés lors de la conférence.

Votre Excellence le Président Macky Sall,

J'ai eu le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et je me réjouis de la poursuite de la coopération entre nos deux pays, étroitement, pour notre intérêt commun et celui de notre continent africain. Je souhaite à la République frère du Sénégal, à son gouvernement et à son peuple sénégalais, la stabilité et la prospérité. Je vous souhaite une fois de plus, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue dans votre deuxième pays, "l'Égypte".

Merci.