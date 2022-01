Ile Maurice: Atteinte de leucémie - Jessynee a besoin d'argent pour son traitement et ses soins anti-Covid

"Nous vivons un véritable cauchemar", confie Jayana Dhoorgachun, la mère de Jessynee Dwarku, qui se trouve actuellement en Inde. L'adolescente, qui n'a que 13 ans, est atteinte d'une leucémie lymphoblastique aiguë.

Sa maladie a été décelée en septembre dernier après trois mois d'aller-retour à l'hôpital pour des problèmes d'anémie. "En septembre comme elle était malade, on l'a emmenée chez un médecin du privé qui nous a demandé de faire des tests sanguins et une radio. Et comme les résultats de ces tests ne présageaient rien de bon, le médecin nous a demandé de lui faire admettre le plus vite possible à l'hôpital pour effectuer d'autres tests qui ont révélé qu'elle avait une leucémie lymphoblastique aiguë."

Lorsque le couperet est tombé, le médecin traitant de Jessynee à l'hôpital a expliqué à ses parents qu'un board se réunira pour qu'elle soit envoyée en Inde pour des traitements mais la demande est rejetée par ledit board qui préconise qu'elle soit traitée à Maurice. Ayant pris conseils avec d'autres médecins du privé, la famille de Jessynee décide cependant qu'elle soit traitée en Inde, pour avoir plus de chance de survie. Avec le soutien de sa famille, amis et de l'association Enn Rev Enn Sourir, mère et fille sont allées en Inde en novembre dernier et se trouvent actuellement à l'hôpital Fortis Memorial Research Institute à Gurgaon, où Jessynee suit un traitement.

Cependant, depuis le début de son traitement contre la leucémie, la petite Jessynee ne réagit pas très bien à la chimiothérapie et ne cesse d'avoir des effets secondaires qui la rendent encore plus malade. Forte d'esprit, elle se bat très fort, confie sa maman. Mais, comme si ce n'était pas suffisant, elle a été testée positive au Covid-19, vendredi, et son état a empiré. "Nous sommes désemparés. Elle souffre beaucoup. Maintenant, nous avons besoin de finance pour son traitement contre la leucémie et pour la soigner du Covid-19. Il se peut que moi aussi je sois positive dans les jours qui viennent, comme j'ai été en contact avec elle", déclare la mère.

Pour Jayana, leur situation financière et l'état de santé de Jessynee inspirent de vives inquiétudes. Et pas seulement pour elle. C'est aussi le cas pour son époux et son fils de 8 ans qui sont restés à Maurice. Ils ne comprennent pas comment cette petite fille pleine de vie, qui avait un amour pour la danse classique Bharata Natyam et des rêves plein la tête, se retrouve aujourd'hui entre la vie et la mort. "C'est très dur comme situation. Nous voulons tellement qu'elle guérisse et ne souhaitons vraiment pas qu'elle doive arrêter ses traitements maintenant par manque d'argent. Surtout que cette fois, elle doit aussi se battre contre le Covid-19."

Si vous souhaitez aider Jessynee Dwarku, vous pouvez faire un don à travers Enn Rev Enn Sourir : MCB - 000447982168.