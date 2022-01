Afrique: Le Fonds « Lives and Livelihoods » plaide une réaction rapide pour limiter les effets sociaux et économiques dévastateurs de la pandémie

interview

Pouvez-vous nous donner un aperçu du Fonds « Lives and Livelihoods » et de ses objectifs ?

Le Fonds « Lives and Livelihoods » (LLF) est une coalition mondiale inédite visant à atténuer les principaux facteurs de pauvreté chez les personnes les plus vulnérables dans le monde. Sa mission partagée par l’ensemble des partenaires est de lever les obstacles empêchant d’avoir les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif dans les pays à plus faible revenu.

Le Fonds LLF offre des financements concessionnels pour des projets de développement humain qui visent à améliorer la santé, l’agriculture et les infrastructures de base. Dans le cadre de ses opérations, le Fonds a investi de plus de 1,3 milliard de dollars dans plus de 40 projets dans 21 pays membres de la Banque Islamique de Développement (BID).

L’impact étant fondamental pour le Fonds, l’accent est mis en particulier sur les résultats mesurables témoignant de l’amélioration des conditions de vie des communautés et des familles. Le Fonds intervient grâce à une alliance de donateurs et de partenaires qui disposent des compétences et de l’expertise nécessaires pour stimuler la croissance économique et améliorer le niveau de vie dans les pays à faible revenu.

Pourquoi avez-vous choisi de promouvoir la lutte contre le paludisme en Afrique ?

Selon l’OMS, un enfant de moins de cinq ans meurt du paludisme toutes les deux minutes. Dans la plupart des cas, le décès peut être évité et la maladie traitée. C’est consternant.

Dans le monde, les personnes les plus démunies font face à des dépenses de santé exorbitantes à cause de cette maladie, ce qui aggrave davantage leur situation socioéconomique.

Le Fonds entend sauver des vies aujourd’hui et garantir des moyens de subsistance durables pour l’avenir. C’est pourquoi, la lutte contre le paludisme nous paraît naturelle, et dans ce cadre que nous avons par exemple dégagé une enveloppe de 32 millions de dollars à titre de financement concessionnel pour appuyer le Projet de lutte et d’éradication du paludisme au Sénégal.

Dans le Plan stratégique national 2016-2020 du Gouvernement du Sénégal, il était prévu d’arriver à la pré-élimination du paludisme à l’horizon 2020, et il est encourageant de constater que les indicateurs de morbidité et de mortalité ont considérablement baissé.

En dépit de ces résultats, le paludisme demeure un problème de santé publique au Sénégal, avec des disparités entre les zones (hétérogénéité spatiale et temporelle). Ainsi, la charge de la maladie reste élevée dans les régions du centre, du sud et du sud-est du pays.

Étant donné que la santé est l’un de nos principaux domaines d’intervention et que le Sénégal fait partie de nos pays membres, nous avons jugé impératif de l’aider à relever ce défi sanitaire en palliant le manque de ressources et en permettant au programme national de traiter efficacement les disparités entre les zones où prévalent les taux d’infection. Nous pensons que cela aidera le Sénégal à atteindre son objectif de pré-élimination du paludisme.

Quels objectifs visez-vous en apportant votre appui au Projet de lutte et d’éradication du paludisme ?

Nous souhaitons accélérer l’atteinte du seuil épidémiologique de pré-élimination du paludisme (moins d’un cas pour 1000 personnes) dans les régions centrales du Sénégal.

Nous voulons également réduire l’incidence du paludisme d’au moins 75 % par rapport à 2015 dans les districts cibles, interrompant ainsi la transmission locale dans les districts éligibles.

Quelles sont les réalisations à l’actif du projet jusqu’ici ?

Nous avons déjà accordé un financement de 32 millions de dollars pour cinq régions du Sénégal et cela a eu un impact significatif sur le terrain.

Il suffit de faire le point sur la situation en termes de paludisme dans les régions couvertes par le Fonds LLF entre 2018 et 2020 pour se rendre compte du changement apporté par cet investissement. Les indicateurs clés pour 2020 montrent que les cas de paludisme pour 1000 personnes ont baissé de 32 %, le nombre de décès dus au paludisme pour 100 000 personnes a chuté de 48 % et le taux de mortalité de 41 %.

Comment l’appui au Projet de lutte et d’éradication du paludisme s’inscrit-il dans la vision et la mission du Fonds ?

Notre mission est de lever les obstacles qui empêchent nos pays membres d’obtenir les ressources dont ils ont besoin.

Dans le cas du Sénégal, des obstacles au niveau des zones empêchent le pays d’atteindre son objectif de pré-élimination du paludisme. L’absence de financement substantiel expose ces districts à un paludisme latent. Le Fonds LLF a donc financé des interventions de pré-élimination menées dans cinq régions à ce jour. Toutes ces interventions contribuent à la réalisation de l’objectif d’élimination.

En dehors du Sénégal, dans quel autre pays accompagnez-vous des projets de lutte contre le paludisme ?

Au Nigeria, nous investissons 100 millions de dollars dans le Projet de mise à l’échelle du Programme national d’éradication du paludisme, qui vise à améliorer la mise en œuvre et l’adoption d’activités de prévention et de traitement du paludisme dans 13 états.

La lutte contre le paludisme est un défi complexe qui nécessite des interventions sur plusieurs fronts. Cela signifie que même si certains projets que nous finançons ne portent pas directement sur l’éradication du paludisme, ils auront un impact indirect sur la maladie.

Le Projet d’assainissement de Conakry en Guinée en est un bon exemple. Nous pensons que l’amélioration de la qualité de l’eau et des conditions d’assainissement permettra de réduire le de moitié les cas de paludisme et d’atténuer d’autres menaces telles que les maladies transmises par l’eau.

Quelles sont selon vous les autres priorités de l’Afrique en matière de santé ?

Les solutions aux plus grands défis de l’Afrique peuvent venir directement du continent. Notre rôle est d’accompagner nos partenaires africains dont les idées courageuses et les approches innovantes peuvent sauver des vies et aider des familles sur l’ensemble du continent.

L’une de nos principales priorités en Afrique dans le cadre des initiatives de santé à l’échelle mondiale a été la contribution à la riposte contre le virus de COVID-19, qu’il se soit agi d’allouer les fonds nécessaires au ralentissement de la transmission ou de financer la mise au point et l’achat de traitements et de vaccins pour tous ceux qui en ont besoin.

Il est également essentiel que nous réagissions rapidement pour limiter les effets sociaux et économiques dévastateurs de la pandémie.

Parmi les priorités essentielles figure la lutte contre les maladies infectieuses : VIH/sida, paludisme, maladies négligées, pneumonie, polio et autres maladies évitables par la vaccination, ainsi que la tuberculose.

Nous accordons également un intérêt particulier à la santé familiale. Nous pouvons renforcer les systèmes de soins de santé primaires en améliorant l’accès à des services de santé maternelle, néonatale et infantile de qualité qui contribuent à mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés et d’enfants. Notre action consiste à améliorer l’accès à des services de soins de santé primaires essentiels et de qualité.

Comment le Fonds LLF contribue-t-il à la réalisation de ces priorités ?

Les pays les moins avancés sur le plan économique sont confrontés à d’énormes défis qui vont de la pauvreté endémique aux chocs, , sans oublier les catastrophes naturelles et anthropiques ainsi que les maladies transmissibles.

Malheureusement, en ces temps difficiles, le soutien est souvent lent à se matérialiser, voire inexistant. Il est bon de noter par exemple que sur un milliard de personnes vivant dans le monde musulman, plus de 300 millions vivent dans la pauvreté. Ce sont des statistiques de ce type qui rendent les financements innovants tels que ceux du Fonds LLF si essentiels.

Nos financements sont axés sur des interventions dont les communautés les plus démunies et les plus marginalisées devraient tirer parti, et visent des secteurs qui généralement souffrent d’un déficit de financement. Par exemple, un déficit de financement grave de l’agriculture et des secteurs agricoles en Afrique peut entraîner une insécurité alimentaire et entraver le développement de pays du continent.

Grâce à notre réseau d’experts et après des études préliminaires approfondies, nous fournissons également des ressources techniques additionnelles aux pays pour la conception de projets, des études de faisabilité et des évaluations de base, afin que les interventions soient alignées sur les besoins contextuels et aient ainsi les meilleures chances d’avoir un impact réel.

Le Comité d’impact du Fonds s’appuie sur l’expertise technique de la BID et des donateurs pour veiller à ce que les projets que nous choisissons de financer aient des effets durables sur les soins de santé essentiels dans le temps. Nous croyons fermement aux changements durables et permanents qui créent et façonnent de nouveaux modèles et de nouvelles réalités pour ceux qui en ont le plus besoin, et nous engageons en faveur de ces changements.

Comment veillez- vous à ce que vos financements soient gérés comme il se doit dans les pays bénéficiaires ?

Le Fonds LLF apporte un soutien stratégique et opérationnel très efficace à toutes les parties prenantes.

Les pôles régionaux qui disposent d’équipes de projet spécialisées travaillent en étroite collaboration avec les ministères de tutelle pour fournir une assistance technique dans la conception des projets et faire en sorte que des unités de gestion de projet dotées de ressources suffisantes soient mises en place, et que les capacités adéquates pour un déploiement réussi des projets soient disponibles.

Pendant la phase de mise en œuvre, toutes les activités des projets sont également suivies de près par les représentants de la BID. Ce suivi est essentiel pour garantir une exécution transparente et efficace des projets qui bénéficient de notre appui.

Quels sont les prochains grands projets du Fonds LLF en Afrique ?

À ce jour, 44 projets ont été approuvés par le Comité d’impact du Fonds LLF. Ils recevront conjointement des fonds d’un montant de plus de 1,3 milliard de dollars. Nous avons choisi ces projets parce que nous sommes convaincus que chacun d’eux permettra aux populations de mener une vie meilleure et d’atteindre leur plein potentiel. Collectivement, ils créent des changements durables pour le bien de millions de personnes qui en ont le plus besoin.

Parmi les interventions en Afrique qui sont actuellement à un stade plus avancé, nous pouvons citer l’appui au Projet de lutte et d’éradication du paludisme au Sénégal, l’appui au Projet d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) au Cameroun, le renforcement du système de santé en mettant l’accent sur les services de santé maternelle, néonatale et infantile au Niger et l’appui au Projet de programme national pour la santé reproductive en Mauritanie.

Nous continuons également de chercher des possibilités de collaboration efficace avec les pays et à atteindre, grâce à leur appui, les populations les plus vulnérables au moyen de ce financement, afin de remplir notre mission et tenir notre engagement en faveur d’une stabilité à long terme, de sociétés plus saines, d’économies innovantes, d’une prospérité accélérée et d’un véritable changement social.