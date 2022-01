Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Don Bosco accroche DCMP à Kinshasa

Il n'y pas eu de vainqueur, le 29 janvier au stade des Martyrs à Kinshasa, entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le CS Don Bosco de Lubumbashi, en match comptant pour la 13e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Un but partout a été le score de la partie très disputée entre les deux équipes. William Likuta a ouvert la marque pour les Immaculés de Kinshasa, et Kisha a égalisé pour les Salésiens de Lubumbashi.

A la conférence de presse d'après match, le coach Gladys Bokese du DCMP a déclaré : " Jouer contre Don Bosco, qui est une équipe des jeunes issus de la formation, ce n'est pas facile. Ces jeunes s'entraînent et sont ensemble tous les jours. On a rapidement marqué, mais on a reculé et ils ont égalisé ".

Pour sa part, le technicien congolais Eric Tshibasu de Don Bosco a indiqué : " Ce n'est pas donné de jouer un grand du pays comme le Daring Club Motema Pembe. Jouer contre les grands de ce pays permet à mes joueurs de grandir. Ce genre de match fait la publicité de notre football ".

Rappelons qu'avant cette rencontre, DCMP avait battu, le 26 janvier, la formation de Lubumbashi Sport par deux buts à un, les réalisations de William Likuta (72e mn) et Stevie Mundele Nganga (87e mn), contre le but de Tshas Musans de Lubumbashi Sport à la 75e mn. DCMP retrouve l'AC Rangers à la cinquième place avec vingt-cinq points en treize matches. Le CS Don Bosco a dix-neuf points à l'issue de treize sorties, huitième au classement. Le peloton de tête est mené par Mazembe (quarante et un points), suivi de V.Club (trente-sept points) et de Lupopo (trente-quatre points).