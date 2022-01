Afrique: Koulibaly et Mané s'attendent à un match difficile contre le Burkina Faso

Yaoundé — Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, deux cadres de l'équipe nationale de football du Sénégal ont souligné la nécessité de bien préparer la "difficile" confrontation avec le Burkina Faso pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations.

Le Sénégal a décroché son billet pour les demi-finales après avoir battu dimanche la Guinée Equatoriale 3-1. Ils affronteront les Etalons du Burkina Faso, mercredi, à 19 heures TU.

" Le match contre le Burkina Faso sera difficile", a déclaré Koulibaly, le capitaine des Lions à l'issue de la rencontre avec la Guinée Equatoriale.

Le défenseur central s'attend à un match d'autant plus difficile que les Etalons sont une vieille connaissance des Lions de la Teranga.

"On les a croisés lors de la qualification de la Coupe du monde 2018. Ce sera une rencontre difficile mais on va bien les étudier. On va se reposer et bien préparer cette affiche", a indiqué Kalidou Koulibaly.

"On va bien préparer cette rencontre. Il ne faut pas se voiler la face. On veut aller en finale. On sait là où on veut aller. On continue le travail et on va aller jusqu'au bout", a de son côté dit Sadio Mané.