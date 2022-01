Congo-Kinshasa: 80 résolutions adoptées - EGCM - Félix Tshisekedi encourage, Patrick Muyaya met le cap sur l'installation du comité de suivi

En marge de la clôture des états généraux de la Communication et Médias, tenus du 25 au 28 janvier 2022, dans l'enceinte du Centre Catholique Nganda, Patrick Muyaya Katembwe a insisté sur la mise en place de l'organe chargé de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation de différentes recommandations et résolutions adoptées au cours de ces assises.

Promettant son installation dans un bref délai, le Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement, a insisté sur le nouveau challenge pesant sur ses épaules, de même pour la corporation de journalistes congolais, quant à l'après états généraux. Des résolutions prises qui ne doivent, en aucun cas, demeurer lettres mortes, ni pages de souvenir, sans une quelconque matérialisation effective. C'est le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé personnellement à la clôture des états généraux de la Communication et médias, le samedi 29 janvier 2022, à Kinshasa. Elle a été sanctionnée par l'adoption de 80 recommandations allant jusqu'à la proposition de la création d'un ordre national du journaliste.

Passe à l'acte

Conscient du retard de la RD. Congo souffrant, des décennies durant, du déficit d'information et de communication ainsi que du brouillage de son image à l'international, Patrick Muyaya reste déterminé, ferme et engagé à bannir les attitudes et les prédispositions ayant freiné l'application des résolutions aux remèdes forts, renouvelés une fois de plus "à la retraite de Nganda".

"Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, vous voici donc au terme de vos travaux. La pertinence des recommandations issues de vos cogitations sont la preuve que ces états généraux de la communication et des médias n'ont pas été des assises de plus. Encore moins de trop. Soyez en remerciés. Ce happy end, comme disent les Anglais, ne saurait être, cependant, une fin en soi. Elle laisse plutôt la place au véritable challenge. Celui de l'après états généraux. Car, vos recommandations n'ont pas vocation à être rangées dans les tiroirs de mon Ministère ni - NTIC obligent - à être conservées dans vos flash disk ", a-t-il déclaré.

Salubrité médiatique

Dans son discours de circonstance, Patrick Muyaya a rebondi sur le défi de la salubrité médiatique à laquelle, par ailleurs, le Chef de l'Etat appelait tous les journalistes à une adhésion à la vision et des aménagements nécessaires pour son aboutissement. Il a estimé, quant à ce, que cet appel devrait sonner dans la tête de chaque journaliste autant comme une interpellation que comme un leitmotiv dans vos actions en vue de traduire en acte toutes les recommandations.

Toutefois, a rajouté le Porte-parole du Gouvernement, "la salubrité médiatique est un processus dont les états généraux marquent le départ. Car, vous avez réfléchi à la question et proposé une série d'actions à mener à plusieurs niveaux".

Abordé dans tous les angles, par les participants aux assises, puis décidés unanimement, Muyaya a apporté les éclaircissements suivants : "Du point de vue légal, il y a la réforme des textes à engager, notamment la Loi générale sur la presse et celle portant statut des journalistes. Au niveau réglementaire, le Ministère va prendre les mesures nécessaires d'assainissement.

Au niveau de la profession, il y a des mesures concrètes et urgentes envisagées pour renforcer la régulation et l'auto régulation. Nous pensons notamment au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de la Communication (CSAC), à l'Observatoire des Médias Congolais (OMEC) et à l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) notamment dans la restructuration de sa Commission de la Carte et celle de Discipline. Si vous devez vous réinventer pour vous mettre à l'ère et à l'heure du numérique, vous devez aussi le faire pour mériter le moratoire sur les arrestations et la dépénalisation des délits de presse ".

Congrès de l'UNPC

Convaincu que les assises de Nganda ressembleraient à une symphonie inachevée, le Ministre de la Communication et Médias a annoncé l'organisation par le Gouvernement des Warriors, dans un délai raisonnable, des assises refondatrices du Congrès extraordinaire de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC).

"Pour les journalistes et apparentés, les assises de Nganda ressembleraient a une symphonie inachevée si, dans la foulée, le Congrès extraordinaire de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) ne se tenait pas. C'est pourquoi, le Gouvernement fera sa part, dans un délai raisonnable, pour que ces assises refondatrices aient lieu", a-t-il épinglé à cet effet.