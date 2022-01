Congo-Kinshasa: L'OIM apporte son soutien à la Campagne de vaccination contre la Covid-19 au Sud-Kivu

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) appuie la Campagne de vaccination gratuite contre la COVID-19, lancée conjointement ce jeudi 27 février par le Programme élargi de vaccination (PEV) et le Programme Nationale de l'Hygiène aux Frontières (PNHF), au Poste-frontière de RUZIZI 2.

L'OIM a facilité le déploiement des services du Programme Elargie de vaccination au postfrontalier de RUZIZI 2 tout en fournissant une assistance logistique à travers des tentes devant abriter les vaccinodromes, des kits de protection personnelle, composés de masques, paires de gants et blouses (combinaisons).

Des tablettes et ordinateurs ont été également mis à la disposition des équipes en charge de la vaccination pour faciliter la transmission des données ainsi que des supports visuels pour sensibiliser les communautés et les voyageurs sur l'importance de la vaccination.

Par ailleurs, des prestataires de santé du PEV et du PNHF ont bénéficié des séances de renforcement des capacités techniques et opérationnelles en matière de vaccination aux points d'entrée, notamment sur la sécurité vaccinale, la surveillance et la gestion des manifestations postvaccinale indésirable (MAPI).

Cette formation a également été axée sur l'analyse de l'acceptation et l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 par les populations cibles. L'appui de l'OIM s'étendra, dans un premier temps, dans les six autres points d'entrée du pays, identifiés par les autorités congolaises pour la mise en place de services de vaccination de masse.

La campagne cible principalement les migrants et les voyageurs qui traversent les frontières ainsi que les communautés transfrontalières et les petits commerçants qui dépendent du commerce transfrontalier dans les zones ciblées, et qui sont exposées aux risques de l'infection au COVID-19 en raison de la forte mobilité transfrontalière et des contacts avec des personnes potentiellement infectées.

Le soutien de l'OIM s'inscrit dans le cadre de son projet visant à faciliter l'accès aux vaccins à tous afin d'augmenter le taux de la couverture vaccinale contre la COVID-19 en RDC, estimé au 20 janvier 2022 à 0.30% (PEV).

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'OIM accompagne les efforts des autorités de la RDC à travers notamment la surveillance et le contrôle de la maladie au niveau des points d'entrée et points de contrôle du pays, l'isolement des cas non-sévères, l'équipement de l'INRB en matériels de laboratoire et de dépistage COVID-19 ainsi que dans la Communication des risques et l'engagement communautaire.