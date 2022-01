Congo-Kinshasa: Construction du Palais de Justice des Juridictions de l'Ordre Administratif - Conseil d'Etat - Félix Vunduawe te Pemako exprime sa gratitude envers Félix Tshisekedi

A l'initiative du Premier Président du Conseil d'Etat, le Professeur Félix Vunduawe te Pemako, cette juridiction de l'ordre administratif sera, désormais, dotée d'un Palais de Justice.

Ce sera un bâtiment à 5 étages comportant plus de 120 bureaux, des salles d'audience ainsi que des Cours et Tribunaux administratifs de Kinshasa. Alliant l'utile à l'agréable, le samedi 29 janvier 2022, il a été procédé à la pose de la première pierre de ce bâtiment, par la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, Représentante du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. C'était au lieu d'érection de cette nouvelle adresse des juridictions de l'ordre administratif, situé sur le site de l'ancien cimetière de Kasa-Vubu, en face de Mama Poto.

Procédure d'Accord du projet En effet, ce partenariat de construction implique les autorités congolaises et le groupe de construction italienne GI.MA.CO pour la construction du Palais de Justice, devant occuper une superficie de 1 hectare, 21 ares et 61 centiares. Dans son allocution, le Professeur Félix Vunduawe te Pemako a affirmé que cette cérémonie est la résultante des multiples efforts et des recherches, après une descente en Italie dans la quête des partenaires, la découverte du Groupe GIMACO dirigé par M. Filipo Giavonnoni, jusqu'à la signature de l'Accord de construction, dans le respect des processus de passation de marché.

Remerciement au Chef de l'Etat Après avoir signé comme utilisateur dans le contrat de construction, le mercredi 26 janvier 2022, au siège du Conseil d'Etat, le Professeur Félix Vunduawe te Pemako qui, au nom de tous les magistrats du Conseil d'Etat et de son personnel administratif, judiciaire, et du Procureur Général, a réitéré sa reconnaissance à l'égard du Chef de l'Etat, Magistrat Suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelle que ce dernier a prêté oreille à leurs doléances, en inscrivant aux premières loges de sa vision, l'instauration d'un véritable Etat de droit en RDC.

"Ce jour caractérise la chance qu'a la République Démocratique du Congo d'avoir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme Magistrat Suprême. Je lui témoigne ici, ma gratitude. Ce jour est celui du Président de la République, car il marque le couronnement de sa vision d'instaurer un Etat de droit au pays ", a-t-il déclaré. Le Premier Président du Conseil d'Etat a également ajouté que les démarches de réaffectation de ce site a connu la participation du Ministère de l'Urbanisme et Habitat qui a autorisé l'octroi de la ladite parcelle. Mais aussi que "bénéficiant de la particulière attention du Gouvernement, toutes les lignes de crédit nécessaires du projet ont été décaissées pour la suite du processus".

Intervention de GI.MA.CO A son tour, le Directeur Général Filipo s'est porté garant d'assumer cette responsabilité qui lui a été confiée et de conduire les travaux à bon port, en recourant aux dernières avancées technologiques italiennes, telles que demandées par les autorités congolaises, dans le cadre ce projet. Après cette étape, toutes les autorités présentes se sont rendus à l'emplacement de la pose de la pierre marquant ainsi, de manière solennelle, le lancement des travaux durant 18 mois, en attendant, évidemment, d'autres partenariats éventuels, pour le développement à la base des 25 provinces restantes et d'autres villes et territoires de la RD. Congo.