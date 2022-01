Burkina Faso: Budget national - Voici les mesures conservatoires du Mpsr

Dans un communiqué, le ministère de l'Economie et des finances donne les directives de la junte au pouvoir quant au budget de l'Etat, gestion 2022 : " Dans le cadre de l'expédition des affaires courantes en général et de l'exécution du budget de l'Etat en particulier, je vous invite à observer la plus grande prudence.

A cet effet, vous voudriez bien surseoir à l'engagement de nouvelles dépenses en dehors : des dépenses de personnel de l'Etat ; de la charge financière de la dette ; des dépenses de fonctionnement hormis celles relatives aux séminaires, ateliers, formations, missions rétributions et aux dépenses non abouties des exercices antérieurs ; des dépenses de transferts courants, notamment les bourses et les allocations scolaires, frais de cours, subventions sociales, fournitures et consommables ; des dépenses relatives à l'exécution des projets et programmes financés sur ressources extérieures ; des dépenses de santé ; des dépenses au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Aucun réaménagement de crédits budgétaires ne sera accordé durant cette période d'expédition des affaires courantes. Ces mesures pour l'exécution du budget de l'Etat s'appliquent également aux Etablissements publics de l'Etat (EPE) de vos départements. II en est de même des opérations à imputer aux comptes de dépôt au Trésor public pour les ministères et institutions qui en disposent. Par ailleurs, vous voudriez bien faire le point exhaustif des dépenses non abouties des exercices antérieurs et me les transmettre pour un meilleur délai ".

Coup d'Etat militaire au Burkina : vers la prise en charge des blessés ?

La mutinerie qui s'est muée en coup d'Etat au Burkina Faso n'aurait pas été sans conséquence pour certains habitants de Ouagadougou. En effet, et selon nos informations, il y a eu des blessés. Il nous est revenu que ces derniers, du moins certains, ont été recensés.

Situation nationale : Monique Yéli Kam rejoint le mouvement 3R de Léonce Koné

Monique Yéli Kam, candidate à la présidentielle du 20 novembre 2020 pour le compte du Mouvement pour la renaissance (MRB), vient de rejoindre une autre entité politique : Le mouvement rupture positive/3R (Réconciliation, Refondation, Renouveau) dirigé par Léonce Koné.

Kaya: une liste des attributaires de parcelles, annulée suite à des protestations

Depuis quelques jours, la pression se faisait sur la mairie de la commune de Kaya et ce, en lien avec la publication d'une liste d'attributaires de parcelles.

Finalement, ladite liste a été annulée. Voici un communiqué dans ce sens: " Le maire de la commune urbaine de Kaya, président de la commission de cession provisoire des parcelles du lotissement spécial, porte à la connaissance du public de sa commune, ce qui suit : suite à des interpellations diverses et après vérification approfondie, il est observé des manquements sur la liste des attributaires, publiée à la mairie le mercredi 26 janvier 2022.

Si certaines erreurs étaient déjà en cours de traitement, d'autres ont été relevées, s'ajoutant aux premières. Prenant note des différentes remarques, la liste publiée est annulée en attendant les corrections nécessaires qui nous fourniront une liste plus fiable. Le maire remercie tout un chacun pour son apport à l'édification de la commune de Kaya et invite chacun au calme et à la retenue dans l'intérêt suprême de tous ".

Coup d'Etat au Burkina : une mission conjointe de l'ONU et de la CEDEAO arrive à Ouaga

Une délégation conjointe de l'ONU et de la CEDEAO arrive aujourd'hui à Ouagadougou et ce, pour rencontrer les différents acteurs, notamment la junte au pouvoir et les forces vives. Elle sera conduite par le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh Annadif et Mme Shirley Ayorkor Botchway, ministre des Affaires étrangères du Ghana et Présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Pour rappel, les membres du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) ont eu une séance de travail, dans l'après-midi du 29 janvier 2022, avec une délégation de chefs d'Etat-major des pays membres de la CEDEAO, conduite par le Vice-amiral Seth Amoama.

ENCADRE

Gnagna : des hommes armés s'emparent des dossiers d'examen du CEP dans une école

Selon l'Agence d'information du Burkina (AIB), " des hommes armés se sont emparés mercredi (26 janvier 2022, ndlr), des dossiers d'examen du Certificat d'études primaires (CEP) dans une école primaire de la commune de Coalla, avant de menacer les enseignants ". " Ils ont trouvé sur place le personnel enseignant en plein travail de remplissage des dossiers d'examen de leurs élèves pour le Certificat d'études primaires (CEP). Ils ont sommé les enseignants de suspendre leur activité puis, avant de repartir, ils se sont emparés de tous les dossiers qu'ils ont emportés avec eux. Le personnel enseignant aurait été menacé de ne plus mettre les pieds à l'école ", a rapporté notre confrère. Pour information, l'école primaire publique de Didiemba dans la Circonscription d'éducation de base (CEB) de Coalla est située à 65 km de Bogandé.

Sahel : deux FDS et un VDP tués dans une embuscade

Selon nos informations, deux incidents armés ont eu lieu le 29 janvier dernier dans le Sahel. Le premier est une embuscade tendue par des groupes armés à des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS). Cette embuscade, sur l'axe Baraboulé-Soum dans la région du Sahel, a fait deux morts au sein des FDS. Dans le second incident, c'est une attaque contre une position des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à Tokabangou, qui a fait un mort côté VDP.

Centre-Est : une mine attaquée près de Bittou

" Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de samedi à dimanche, les installations de la société d'exploitation de mine de Warwéogo, dans le village de Mogandé, à une dizaine de kilomètres de Bittou dans la province du Boulgou (Centre-est) ", a rapporté l'AIB. Des orpailleurs travaillant sur les lieux, ont dit à l'AIB qu'il y a eu des victimes et des dégâts matériels, lit-on dans la dépêche.