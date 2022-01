Congo-Kinshasa: Afin d'immortaliser le "Sphinx de l'Afrique" - UNIKIN - La Maison civile du Chef de l'Etat annonce la création d'un Prix d'Excellence Etienne Tshisekedi

La journée scientifique de mémoire et d'hommage à l'occasion du cinquième anniversaire de la disparition d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba qui s'est tenue vendredi 28 janvier 2022, dans la salle Monekosso de l'Université de Kinshasa, était plus que mémorable par la qualité des enseignements dispensés par les éminents professeurs des différentes Universités de la RDC, qui n'ont pas manqué d'encenser le Héros national Etienne Tshisekedi.

En marge de cette journée, une annonce fracassante a été faite par le Chef de la Maison civile du Chef de l'Etat, Dr Bruno Miteyo. Il a signifié, expressis verbis, devant le Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, le Président de la Cour Constitutionnelle, Dieudonné Kaluba et le Recteur de l'Unikin, Jean-Marie Kayembe, que le Prix d'Excellence Etienne Tshisekedi sera désormais décerné aux meilleurs étudiants de l'Université de Kinshasa.

En effet, à en croire le Chef de la Maison Civile du Chef de l'Etat, ce prix aura pour objectif non seulement de récompenser mais aussi de susciter l'émulation chez les jeunes. "En vue d'entretenir cette flamme et susciter davantage d'émulation chez les jeunes, maillon essentiel dans une société entre le passé, le présent et le futur, la Maison Civile du Chef de l'Etat prend l'initiative d'instituer le Prix d'excellence Etienne Tshisekedi, qui récompensera les meilleurs étudiants de cette université, son Alma mater", a annoncé Dr Bruno Miteyo.

Dans son élan, a-t-il fait savoir que les modalités pratiques de l'implémentation de ce prix seront analysées dans le cadre de ce partenariat qui se met en place entre l'Université de Kinshasa et la Maison Civile du Chef de l'Etat en vue de donner à ce pays plusieurs autres Etienne Tshisekedi, capables de contribuer à son essor.

Dans son mot d'ouverture, Dr Bruno Miteyo a laissé entendre que le Prix rentre dans la vision du Chef d'État Félix Tshisekedi pour la jeunesse congolaise et, singulièrement, de l'étudiant et de l'étudiante congolais. " Depuis sa prise des rênes du pays, le Chef de l'Etat n'a ménagé aucun effort pour mettre ces derniers dans les conditions idéales d'études.

Parmi ces efforts, on peut citer le lancement, très récent, de TransAcademia, une société de transport estudiantin, qui vient allonger la liste des actions déjà posées par le Chef de l'Etat en faveur des étudiants. On peut noter aussi et, en très bonnes places, la réhabilitation, ici même à l'Université de Kinshasa, de quelques auditoires et homes ; l'offre gratuite de la connexion internet sur les sites universitaires ; mais aussi lancement imminent des travaux de réhabilitation et de construction des auditoires de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) et de l'Institut National des Bâtiments et Travaux Publics (INBTP) ", a-t-il tenu de marteler.

Bien avant le speech du Chef de la Maison Civile du Chef de l'Etat, le Recteur de l'Unikin, Dr Jean-Marie Kayembe a donné des précisions sur le passage ou le parcours du Feu Patriarche Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire au sein de l'Université de Kinshasa, ex Lovanium. Et ce, avant que plusieurs professeurs et scientifiques aient examiné le parcours et le combat politique mené par celui que d'aucuns appelaient affectueusement le " sphinx de Limete ". Des juristes, politologues, historiens ont défilé tour à tour pour présenter leurs exposés en mémoire et hommage à cet homme d'État décédé, il y a 5 ans, à Bruxelles, en Belgique.

Le professeur, Juriste et Philosophe, Ivon Mingashang, a centré son exposé autour de "La mobilisation du discours juridique par Etienne Tshisekedi dans son engagement en faveur de l'avènement d'un Etat de droit démocratique en RDC". Le " Peuple temporaire et peuple éternel dans un État de droit démocratique. Lequel pour la pensée politique d'Étienne Tshisekedi " était l'exposé qu'a développé Jean-Paul Seghiobo Bagira, juriste et professeur à la faculté de Droit de l'Université de Kinshasa.

Le politologue Germain Kuna Maba, a quant lui parlé de " L'incidence de l'action politique d'Étienne Tshisekedi dans la refondation de l'État congolais ". Au final, l'historien et professeur de l'UPN, Kambayi Bwatshia, a parlé d'Etienne Tshisekedi comme le Sphinx du Congo et de l'Afrique. Les quatre intervenants étaient à la hauteur de cette journée scientifique qui aura permis aux participants d'apprendre davantage sur la personne et l'héritage de Héros national Etienne Tshisekedi.

Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, Etienne Tshisekedi était Docteur en droit à l'Université Lovanium de Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa) en 1961. Père de l'actuel Président de la République Félix Tshisekedi, dans les 80 jusqu'à sa mort, il était la figure emblématique de l'opposition. Opposant farouche de Mobutu et des Kabila père et fils, cet ancien Premier ministre a laissé des traces indélébiles dans le chef des populations congolaises surtout à travers ses prises de position intransigeantes parfois incomprises.