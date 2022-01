Congo-Kinshasa: Le prix "The Patrice Emery Lumumba HumanitarianAward" décerné à Juliana Lumumba, fille du Héros national

L'association friends of Congo, en collaboration avec le centre culturel Andrée Blouin, a remis samedi 28 janvier 2022, le prix "The Patrice Emery Lumumba HumanitarianAward" à Juliana Lumumba, fille du Héros national Patrice Emery Lumumba. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Lumumba du centre culturel Andrée Blouin à Kinshasa en présence de l'Ambassadeur de Cuba en République Démocratique du Congo.

Pour la Représentante de la structure, Bibiana Aningina, cette reconnaissance envers la personne de Juliana Lumumba est la preuve de son engagement et son dévouement, sa compassion et son leadership pour son peuple dans l'esprit national et Panafricain du leader Patrice Emery Lumumba, un martyr de référence en tant que congolais et panafricain. Bibiana Aningina estime que Juliana Lumumba " se bat depuis plusieurs années maintenant pour promouvoir la vision de son père, pour la restitution du reste de son père au peuple congolais et pour avoir la justice en Belgique sur l'assassinat de leur père". C'est pourquoi, les initiateurs ont pensé qu'il était tout à fait normal qu'on lui remette ce prix.

C'est depuis deux ans maintenant que l'association friends of Congo, une organisation de plaidoyer exonérée d'impôt 501 basée à Washington décerne ce prix aux personnes qui se distinguent à leurs manières.

La lauréate du jour, se dit honorée et fière de recevoir ce prix après le Docteur Denis Mukwege. Pour elle, ce prix est d'une importance capitale parce que cela peut créer un pont entre deux cultures, entre la diaspora et le Congo et ce pont peut aider la communauté. Selon elle, la pensée de Lumumba est une dynamique. Le peuple congolais doit se battre pour la pérennisation du combat de Lumumba, car selon elle, "Lumumba symbolise : le combat pour l'indépendance politique ; économique ; intellectuel et spirituel, le combat pour la dignité, la démocratie et la création des Etats unis d'Afrique et l'émancipation des peuples africains et également pour l'émancipation de la femme". D'après Juliana Lumumba, son père était convaincu que le système de penser de développement occidental n'était pas adapté à l'Afrique et que nous pouvions inventer, créer notre propre système politique, économique... "Il nous appartient de donner corps à son combat", lâche-t-elle.

Créée en 2004, avec pour objectif de mettre fin aux conflits, contribuer à la réalisation des potentiels humains dont regorge le Congo, offrir un centre de ressource étendu et facilement accessible aux personnes, apprendre l'histoire, la politique, l'économie, la géographie, et la culture du Congo ; mobiliser les personnes de tous les coins du monde pour qu'ils s'engagent à apporter la paix durable en République Démocratique du Congo, l'association The friends of The Congo estime que les jeunes doivent continuer à défendre la patrie, la liberté, l'indépendance pour lequel les pionniers se sont battus et n'est pas se laisser écraser par le néocolonialisme et l'impérialisme car le Congo leur appartient.

Rappelons que cette cérémonie était la deuxième du genre, après celle qui a octroyé le même prix au docteur Denis Mukwege, qu'on appelle affectueusement "réparateur des femmes" à Bukavu en 2020.