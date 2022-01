Congo-Kinshasa: Violences physiques et verbales, corruption, escroquerie, extorsion ... - L'UDPS tourne la page Kabund

Jean-Marc Kabund, Président intérimaire de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) a été déchu de son titre et frappé d'exclusion de ce parti le samedi 29 janvier 2022, au terme d'une décision rendue publique le même jour par Victor Wakwenda, président de la Convention Démocratique du Parti (CDT), une instance ayant rang de Parlement interne. Une demande de déchéance de l'incriminé de son poste de 1er vice-président de l'Assemblée Nationale pourrait être déposée incessamment sur la table du président du bureau de cette institution, selon la procédure en vigueur en la matière.

Selon Victor Wakwenda, Jean-Marc Kabund a brillé par son refus de se présenter devant la Commission de discipline, à deux reprises, en vue de répondre aux griefs mis à sa charge, notamment des violences physiques et verbales sur des combattants, des faits de corruption et d'extorsion, etc. Jusqu'à nouvel ordre, les fonctions de président intérimaire et de Secrétaire général de l'UDPS vont être exercées par Augustin Kabuya, jusque-là Secrétaire général intérimaire. Ces deux mesures extrêmes, indique-t-on, sont conformes aux textes régissant ce parti.

On peut lire notamment ce qui suit : " Vu le Règlement intérieur du parti, tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en ses articles 64, 68 relatifs au régime disciplinaire; vu le règlement intérieur de la CDP, spécialement en ses articles 22 et 28, vu le règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, spécialement en ses articles 30 et 38; attendu que des multiples plaintes ont été déposées à la Commission nationale de discipline à charge de monsieur Jean-Marc Kabund, escroquerie par la vente des cartes, acte de corruption et d'extorsion dans les nominations aux postes de l'Etat, violences physiques et verbales sur les combattants, etc.; vu les deux invitations lancées à Monsieur Jean-Marc Kabund en date du 14 et 18 janvier 2022 le notifiant les manquements ci-après :premier manquement constatant son refus de comparaitre, la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés ci-haut conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, en conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline prend les sentences suivantes : déchéance de Monsieur Jean-Marc Kabund a Kabund de toutes ses fonctions au sein de l'UDP/Tshisekedi, deuxième sentences l'exclusion de Monsieur Jean-Marc Kabund a Kabund du parti UDPS/Tshisekedi conformément à l'article 8 alinéa 4 du statut du parti ".

Ainsi donc, l'UDPS vient de tourner, définitivement croit-on, la page Kabund, ancien président intérimaire, ancien secrétaire général et ancien président de la fédération du Katanga.

On rappelle que le feuilleton Kabund a pris corps il y a trois semaines, au lendemain du passage à tabac et de l'arrestation, par des policiers de sa garde rapprochée, à la hauteur du passage à niveau de Baramoto, sur l'avenue des Poids Lourds, d'un élément de la Garde République, coupable d'avoir pris le sens interdit. Cette bavure a été suivie des représailles d'un commando de ce corps d'élite de l'armée nationale à la résidence de ce député national, à Kingabwa, dans la commune de Limete. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase était le twitt du précité annonçant sa démission ou son intention de démissionner de son poste de 1er vice-président de l'Assemblée nationale.

Depuis lors, la tension était montée de plusieurs crans, ponctuée des déclarations de désaveu à l'endroit de Jean-Marc Kabund, prié de débarrasser le palier par les présidents des groupes parlementaires de l'Union Sacrée, les députés nationaux et provinciaux de l'UDPS, les cadres de base de plusieurs fédérations du pays comme de l'extérieur, etc. Comme si cela ne suffisait pas, le proscrit s'est mis à instrumentaliser sa " base " de Kingabwa contre la " base " de Gecoco Mulumba, un autre élu résidant dans le même quartier, sans oublier des tentatives d'occupation du siège du parti à Limete.

La campagne de résistance de Jean-Marc Kabund, considéré comme une circonstance aggravante, ne pouvait être cassée que par une réaction musclée des instances dirigeantes du parti, telle que vient de le faire la Convention Démocratique du Parti.