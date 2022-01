Congo-Kinshasa: La presse congolaise face à un nouveau tournant

Tous, gouvernants et professionnels des médias, ont exprimé la volonté de changement en vue d'un nouveau décollage médiatique au pays. C'était à l'occasion de la tenue, à Kinshasa, du 25 au 28 janvier 2022, des États Généraux de la Communication et Médias (EGCM).

Après la cérémonie d'ouverture officielle des travaux, présidée par le Président de la République le mardi 25 janvier au Fleuve Congo Hôtel, les exposés avaient eu lieu dans le même cadre avant que les travaux se poursuivent en commissions au Centre catholique Nganda.

Le thème principal ds assises était : "Les médias congolais : quelles perspectives à l'ère du numérique et les défis du développement durable".

Au total, trois commissions ont été mises en place, à savoir : la commission de la réforme du cadre légal dite des textes ; la commission de la viabilité économique des entreprises de presse (médias publics et privés) ; et la commission de la politique nationale de la communication et médias.

A l'issue des travaux, une quatre-vingtaine de recommandations ont été formulées aussi bien à l'endroit du gouvernement, spécialement au ministre ayant la communication et médias dans ses attributions, qu'à celui des organisations de régulation et d'autorégulation.

Parmi ces recommandations, il y a la révision des textes régissant le CSAC (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication) ; la réforme de l'UNPC (Union Nationale de la Presse du Congo) ; l'obligation d'observer le stage professionnel de 12 mois pour les apprenants sortis des écoles de journalisme et de 25 mois pour ceux issus d'autres filières ; alléger substantiellement le régime fiscal douanier et parafiscal des entreprises de presse ; demander à l'Etat d'allouer régulièrement des subsides publics ; encourager la mise sur pied des régies publicitaires selon les affinités des médias en tant structures corporatistes ; initier la restructuration de l'Agence Congolaise de Presse pour lui permettre d'assurer la couverture de tous les 145 territoires du pays ; moderniser la Radio-télévision nationale congolaise ; initier la création d'un conseil national de la communication et médias ; etc.

Le Chef de l'Etat : " Nous disposons d'une boussole qui nous guide"

Dans son discours de clôture officielle des travaux des états généraux de la Communication et Médias, intervenue le samedi dans la soirée à l'espace Kemesha, sur l'avenue de la Justice, à Kinshasa/Gombe, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a salué le travail abattu par les professionnels des médias en se disant convaincu que "dorénavant, plus rien ne sera comme avant, puisque nous disposons désormais d'une boussole qui nous guide".

Convaincu du rôle à jouer par la presse en vue d'aider le pays à bénéficier des avantages qui lui reviennent de par les potentialités dont il dispose en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le Chef de l'Etat a déclaré : " La RDC ne peut jouer son rôle de leadership de pays-solution, sans une presse engagée et mobilisée au niveau des enjeux actuels. Au sein de la commission chargée de la politique nationale de la communication, vous avez démontré, par le croisement de vos expériences, qu'il est important que les médias se muent en premier bouclier de la République en tentant de préserver à tout prix son image.

A cet effort, il est attendu que nos médias se donnent les moyens, de porter très haut le genie congolais qui ne devait en réalité n'avoir de foi qu'en notre presse pour s'exporter au-delà de nos frontières".