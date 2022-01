Madagascar: ASIEF - Les fonctionnaires " fall in love " avec John Love

Un plébiscite et une simple formalité. Jean Aimé Andrianarison dit John Love a passé un après-midi tranquille vendredi dernier. Sur les cent vingt-deux mem-bres du corps électoral, quatre vingt-neuf représentants des ministères et des institutions ainsi que du staff de l'ASIEF ont participé au vote.

Lors le l'assemblée générale élective de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF) à l'ANS Ampefiloha, John Love a récolté 86 voix sur les 89 votants soit 96,62% du suffrage exprimé. John Love et son équipe ont promis de poursuivre les projets et travaux qui ont bien marché et promettent de rectifier ceux qui ne marchent pas.

Lors de sa prise de parole après son élection, il a expliqué que "les fonctionnaires sont la base du développement du pays, l'ASIEF est là pour fédérer tous les fonctionnaires afin de réaliser ce développement, pour cette année, le sommet national de l'ASIEF aura lieu à Morondava, nous allons y descendre pour voir la réalité sur le terrain. Des réformes seront à entreprendre et à poursuivre pour les quatre prochaines années. Comme la mission de l'ASIEF ne se limite pas seulement en ville, nous allons essayer de descendre dans les régions et les communes. Des antennes régionales seront mises en place afin de tisser un lien de fraternité entre les fonctionnaires sans distinction et nous allons inviter tous les fonctionnaires à travailler ensemble", conclut-il.