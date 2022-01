Madagascar: Météo - Batsirai se fait menaçant

Batsirai n'est plus qu'à un millier de kilomètres de Madagascar. Hier après-midi, à 15 heures, il était positionné à 1 815 kilomètres à l'Est de Sainte-Marie. Batsirai est un système dangereux. Au stade de cyclone tropical, il a été accompagné d'un vent moyen de 150 kilomètres à l'heure et des rafales de vent de 210 kilomètres à l'heure, hier après midi. Il poursuit son périple vers l'Ouest, avec une vitesse de 17 kilomètres à l'heure, et s'approche des côtes Est de Madagascar.

L'impact de Batsirai sur Madagascar est attendu vers la deuxième partie de ce t te semaine. Sa zone d'impact direct reste imprécise. La direction générale de la Météorologie, dans le bulletin cyclonique spécial du 30 janvier, invite tous les habitants des côtes Est, d'Analanjirofo à Tolagnaro, à se tenir prêts et à suivre de près l'évolution de ce système. Madagascar est classé un pays hautement exposé et vulnérable aux cyclones et aux inondations. Comme au passage d'Ana, les risques d'inondations et de glissements de terrain sont très élevés, avec ce deuxième cyclone de la saison.

Il se fait menaçant, avec son intensité. Si les conditions environnementales dans l'océan Indien ne changent pas, Batsirai risque de toucher Madagascar, au stade de cyclone mature. Les dégâts risqueront d'être plus importants, que ceux déjà laissés par le passage d'Ava qui a atterri à Foulpointe, au stade de dépression tropicale, il y a plus d'une semaine.

Avant les impacts probables de ce deuxième cyclone de la saison, les conditions météorologiques resteront, globalement sèches jusqu'à mercredi