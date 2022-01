Madagascar: Mialitiana Clerc sur olympic.com - " Inspirer les Africains et les personnes qui me suivent "

La skieuse malgache a récemment accordé un entretien à " Olympic.com ". Elle y a abordé ses objectifs pour les Jeux Olympiques d'hiver, qui débuteront vendredi en Chine.

Les Jeux Olym-piques d'hiver débutent dans moins d'une semaine, en Chine. La cérémonie d'ouverture est prévue pour ce vendredi 4 février, à Beijing. Comme annoncé en début d'année, Madagascar comptera donc deux représentants. Mialitiana Clerc dans le tableau féminin et Mathieu Neumuller dans le tableau masculin.

La skieuse a récemment confié ses objectifs à Olympic.com. " Je veux être l'une des meilleures skieuses alpines du monde et aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, je veux être dans le top 40", a-t-elle lancé.

Rappelons toujours qu'elle en sera à sa deuxième participation aux JO. Elle était déjà présente en Corée du Sud, il y a quatre ans. Elle s'était classée 47e du slalom et 48e du slalom géant, sur plus de 80 skieuses. Aujourd'hui, elle a vingt ans et elle est certainement plus expérimentée : " J'ai plus d'expérience maintenant. Je me connais mieux. Je suis moins stressée par rapport aux courses et je m'inquiète moins de savoir comment je vais skier le lendemain... Je suis plus compétente qu'il y a quatre ans parce qu'à l'époque, je débutais dans le ski de haut niveau... Je faisais tout juste mon entrée dans la cour des grands skieurs. "

Ambohitrimanjaka

Le coup d'envoi de la compétition de ski alpin est fixé pour ce dimanche 6, dans la capitale chinoise. Celle-ci s'étalera jusqu'au samedi 19 février. Un nouveau défi se présente à Mialitiana Clerc, à 9 000 kilomètres de son pays natal. Pour rappel, elle a vu le jour sur la Grande île. Née à Ambohitrimanjaka, elle a été adoptée par une famille française à l'âge d'un an. Et c'est dans l'Hexagone qu'elle a découvert le ski.

Aujourd'hui, le ski l'a amenée très loin. Elle fut la première femme du pays à participer aux JO, en 2018 en Corée du Sud, puis la première femme africaine à décrocher une qualification pour le second tour lors de deux épreuves, en 2019 aux Mondiaux de Suède. Un véritable exemple à suivre et aussi une source d'inspiration. D'ailleurs, elle affirme vouloir " inspirer tous les Africains et les personnes qui me suivent, bien que je sache que le ski alpin est une discipline compliquée ".

Fait particulier à son sujet, elle souhaite devenir créatrice de mode. Elle a énormément de talent dans le domaine. Pour preuve, elle a participé à la conception de sa magnifique combinaison pour les JO.