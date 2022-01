Ile Maurice: 518 cas de Covid-19 à Rodrigues - la "Domiciliary Monitoring Unit" a fort à faire

Les chiffres donnent quotidiennement froid dans le dos. Alors que Rodrigues jouissait jusqu'ici du statut de "Covid-free", le jeudi 27 janvier, la petite île a enregistré une première contamination locale au Covid-19. Depuis, les chiffres ont évolué drastiquement. Hier après-midi, 518 cas ont été recensés. La "Domiciliary Monitoring Unit" a été lancée samedi soir pour suivre les cas positifs et symptomatiques à domicile.

Depuis vendredi, Rodri-gues est passée en semi-confi-nement vu l'évolution rapide du virus. Le couvre-feu de 19 heures à 6 heures est en vigueur depuis samedi. Néan-moins, selon l'adjointe au chef commissaire et porte-parole du Rodrigues High Powered Committee (HPC), Franchette Gaspard-Pierre Louis, ven-dredi, une série d'activités est autorisée, comme l'agri-culture, l'élevage, la pêche en individuel et les constructions. Les pêcheurs d'ourite, 1 200 au total, ont été appelés à ne pas travailler aujourd'hui et seront compensés.

Toutefois, cela n'a pas em-pêché la hausse des contami-nations qui sont passées à 518 hier après-midi, contre 421 le matin. Vingt-neuf personnes sont admises à l'hôpital. De plus, la Domiciliary Moni-toring Unit a eu fort à faire, depuis samedi soir. Dans la nuit, elle a eu 45 appels et fait deux interventions. Selon la Dr Arlette Saint-Pierre-Drack, face à la presse, hier, les cas positifs sont sur toute l'île.

Double menace

Alors que l'île est frap-pée par le Covid-19, les Ro-driguais doivent aussi faire face au cyclone Batsirai. Une situation que ces der-niers tentent tant bien que mal de surmonter, à l'ins-tar de Johnson P., de Citron Donis. Lui, qui a pour habi-tude de "tras enn ti kari lamer" pour sa femme et ses deux filles, a vu la situation changer drastiquement.

"A krwar enn malédiksion. Covid ek siklonn ansam. Mo ti éna enn ti lar-zan mo'nn rési asté enn de ti komision pou fami pou pas lockdown mé sa bann dimounn ki napa sa la ki pou fer." Cet homme d'une cinquantaine d'années a eu fort à faire, entre mettre son bateau à l'abri et trouver le temps d'al-ler faire des achats. "Quand je ramenais mon bateau à terre, j'ai entendu dire que les super-marchés étaient pris d'assaut. Mes enfants sont partis faire des achats et je les ai rejoints sinon on n'aurait rien eu."

Jessica, de Port-Mathurin, était préparée et n'a été nulle-ment surprise par la situation. "J'ai suivi la situation à Mau-rice et je savais que tôt ou tard on allait y passer bien que nous faisions très attention. Quand j'ai lu dans les journaux que le commissaire électoral est arrivé à Rodrigues sans quarantaine, j'ai eu un mauvais pressenti-ment", relate cette employée d'hôtel. Cette jeune femme indépendante a pris pour ha-bitude depuis un an de faire ses courses en y rajoutant toujours quelques provisions additionnelles. "Mo ti koné."

Jean Danoel Jolicoeur, pour sa part, propose la dis-tribution d'oxymètres car la situation actuelle à Rodrigues se résume à l'incertitude. Il dé-plore n'avoir appris qu'hier matin que les boutiques n'al-laient pas travailler : une in-formation qui ne figurait pas, selon lui, dans les annonces du High Powered Committee, sa-medi.

"C'est problématique pour ceux qui rentrent chez eux après la quarantaine car on ne sait pas si leurs maisons sont adéquates pour l'auto-isolement ou pas. On ne sait pas quel traitement et quel médicament est prodi-gué à qui et comment. On ne sait pas s'il y a prévision d'oxy-mètres pour ceux en auto-isole-ment. Avec tout ce qu'on entend, ça fait peur de partir à l'hôpital pour des soins, surtout si on a des enfants qui présentent des signes de Covid."

Danoel Joli-coeur, pour améliorer la situa-tion, propose que les centres communautaires affichent les foyers de Covid et de placer une surveillance stricte pour les personnes en auto-isole-ment. "Ici, nous n'avons pas de maison comme à Maurice, nous avons encore des familles élar-gies avec les personnes âgées qui vivent avec nous." Il suggère aussi d'accentuer la campagne de vaccination avec la mise en place de caravanes mobiles, d'offrir les services de psy-chologues pour suivre les Ro-driguais en auto-isolement à travers des centres d'appels, le redéploiement des fonction-naires pour décongestionner le travail administratif des infir-miers afin que ces derniers se concentrent uniquement sur ce qu'ils sont censés faire.

Danoel est chez lui et se prépare pour les examens du 5 février, étant donné qu'il est enseignant. Il a pris toutes les mesures nécessaires pour sa famille et lui, impliquant une trousse de premier secours, le covid testing kit, des médi-caments et des herbes médi-cinales qu'il cultive. "J'ai pris un stock de bouteilles d'eau, du gaz ménager, des bougies. Com-ment sera la vie après ? On ne sait pas car on ne sait pas encore comment ça va se passer pour les écoles, si les frontières vont rouvrir car nous sommes dans "l'ancien normal". Il nous fau-dra du temps pour nous adapter. Je souhaite bon courage à tous mes amis rodriguais. Nous res-tons solidaires."

En ce qui concerne la te-nue des élections régionales, prévues pour le 13 février, une réponse est attendue.