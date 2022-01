Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le CEPADHO salue l'arrestation de l'ADF Salim Mohamed par les FARDC

Le Centre d'Etudes Pour la Promotion de la Paix, la Démocratie et les Droits de l'Homme (CEPADHO) a salué ce lundi 31 janvier l'arrestation par les FARDC du Kenyan, Salim Rashid Mohamed présenté comme le chargé de propagande et l'informaticien du groupe rebelle ADF.

Selon le coordonnateur et directeur exécutif de CEPADHO, Omar Kavota, cet exploit traduit la franche collaboration entre les FARDC et la population locale.

Tout en appelant cette dernière à faire confiance aux FARDC, Me Omar Kavota espère que l'arrestation de Salim Mohamed et tant d'autres contribuera à la fragilisation de l'ADF dans la région et donc, au retour de la paix :

" Nous saluons cet exploit des FARDC parce qu'à travers la capture de Salim Mohamed, les Forces armées de la RDC ont témoigné de leur détermination à en finir avec ce mouvement Jihadiste, en finir avec ce terrorisme qui a fait des victimes innombrables dans cette partie de la République. Nous pensons effectivement que de plus en plus ce mouvement est en train d'être fragilisé. Nous voudrions donc appeler la population à faire confiance à son armée. N'en déplaise les mauvaises langues qui sont en train de vilipender cette armée ou de vilipender l'état de siège. Il s'observe que cette armée est en train de réaliser des exploits qu'il faut considérer ".

La guerre contre le terrorisme, a-t-il ajouté, nécessite effectivement la cohésion des forces :

" Il faudrait cette synergie d'efforts pour qu'ensemble nous puissions arriver à en finir avec et les têtes pensantes de ce mouvement terroriste et les combattants et l'idéologie islamiste radicale parce que ce n'est qu'à ce prix qu'on peut arriver à pacifier cette partie du pays ".