Ile Maurice: Meurtre de Gérald Lagesse - Le condamné Ruhumatally autorisé à recourir au Conseil privé

Dix-sept ans après l'assassinat de Gérald La-gesse, Customer Service Supervisor de la Mauri-tius Commercial Bank (MCB), Jiaved Ruhumatally, condamné à 40 ans de prison, a été autorisé par les Law Lords à avoir recours au Conseil privé pour contes-ter ce verdict de culpabilité contre lui. Après que sa de-mande à se rendre au Conseil privé a été rejetée par la Cour suprême, ses hommes de loi, Me Zaredhin Jaunbaccus, avocat, et Me Iqbal Dauhoo, ont présenté directement aux Law Lords une motion pour un "special leave".

Dans un verdict rendu le 13 janvier, les Law Lords Hodge, Briggs et Leggatt ont agréé à la demande de Jiaved Ruhumatally. Les dossiers liés à cette affaire, qui remonte au 11 février 2005, seront bien-tôt acheminés au greffe du Conseil privé pour que cette affaire soit entendue.

Jiaved Ruhumatally et ses deux complices, Steve Monvoisin et Laval Sam-bacaille, avaient braqué la MCB le 13 février 2005. Traduit aux Assises, Jiaved Ruhumatally avait plaidé non coupable pour l'assas-sinat de Gérald Lagesse. Ses deux complices ont bénéfi-cié d'un procès séparé. Ils ont plaidé coupable pour le meurtre de Gérald La-gesse. Jiaved Ruhumatally a été condamné à 42 ans de prison et les deux autres à 16 ans de prison chacun.

Jiaved Ruhumatally avait fait appel contre ce jugement. Le Full Bench de la Cour su-prême avait réduit cette sen-tence à 40 ans de prison. Sa demande pour faire appel devant le Conseil privé avait ensuite été rejetée.