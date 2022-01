Tunisie: Saïd Saïbi abandonne l'UST

Le coach tunisien serait attendu à Al Nasr de Libye.

Seulement deux mois après son intronisation à l'UST, le coach Saïd Saïbi, a mis fin à son engagement en raison des difficultés financières que traverse le club de Tatouine. Saïbi ne resterait, cependant, pas inactif, puisqu'il pourrait passer à Al Nasr de Libye prochainement. Notons que le test entre l'UST et l'AS Djerba prévu pour le week-end passé a été annulé en raison du départ précipité de Saïbi.

Vice de forme fatal pour Chris Kouakou

Pour un vice de forme dans sa plainte, l'Ivoirien Chris Kouakou ne sera pas libre de droit et devra honorer son engagement avec le CSS jusqu'au bout. Le joueur avait accordé un délai de 5 jours au lieu de 10 au CSS pour récupérer ses dus, et cette erreur de procédure n'est pas passée silence. Réactif, le CSS a vite fait de lui verser ses dus tout en déposant plainte pour le sommer de reprendre les entraînements. L'engagement de Kouakou s'achève en juin 2023. Toujours à propos du CSS, il ne disputerait pas les matchs de la phase des groupes de la C3 au stade Taïb-Mhiri en raison d'une non homologation décrétée par la CAF. Où évoluera le CSS face aux Zambiens de Zanaco le 13 février ? Probablement à Radès.

ST : Jaziri, Kchouk et Mejri ont eu gain de cause

La commission des litiges relevant de la FTF a tranché en faveur de Fakhreddine Jaziri, Slimane Kchouk et autre Bilel Mejri dans le litige qui les oppose au ST. Leurs contrats respectifs seront donc annulés pour non paiement de salaires.

OB: Machani et Mejri arrivent !

Sitôt son contrat avec le ST invalidé, l'attaquant Bilel Mejri a vite fait de signer en faveur de l'OB jusqu'à la fin de la saison en cours. Mejri sera accompagné par le défenseur Ali Machani qui s'est engagé pour la même période.

La Ligue 1 reprendra le 5 février

La date de la reprise du championnat de la Ligue 1 est prévue pour le samedi 5 février. Place aux matches de la 8e journée ce jour-là.

Revues d'effectifs

Le Club Africain a récemment surclassé le CS Menzel Bouzelfa (4-0) du côté du stade d'El Menzah. Les buts du CA ont été signés par Ahmed Khalil, Saber Khelifa, Redouane Zerdoum et Iheb Belhoucini. Toujours volet tests du dernier week-end, le CSHL et l'ASR se sont neutralisés (1-1), l'USM a battu le CS Bembla (4-2), le CSS a eu raison de l'OC Kerkennah (2-0) et l'ESM a battu l'EGS Gafsa sur le même score.

Bessan à Al Akhdhar de Libye

Le Béninois Jacques Bessan, 28 ans, quitte les Cigognes de Beja et signe à Al Akhdhar pour un an et demi. Bessan, vieux routier de la Ligue 1 tunisienne avec des passages au CA, au CAB, au ST et à l'Egsg, a aussi évolué au TPM en RDC, à Bejaïa en Algérie, à Al Ittihad d' Alexandrie et à Ahly Tripoli.

Unaf : report du tournoi des natifs de 2006

L'Unaf a décidé de reporter au mois de mars le tournoi consacré aux sélections des natifs de 2006 (programmé en Algérie), et ce, en raison des ravages de la pandémie. Le tournoi verra la participation de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Egypte et de la Libye. Cette joute servira à préparer les qualifications pour la CAN U17.