Tunisie: Covid-19 | Entre levée et maintien des restrictions sanitaires...

"Nous disons adieu aux restrictions et bienvenue à la vie telle que nous la connaissions avant le corona". Telle était la déclaration de la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. En Tunisie, pourrions-nous suivre les mêmes pas et annoncer la victoire contre ce virus dans les prochaines semaines ?

Depuis un mois, on est à une tendance de 20 décès par jour liés au covid-19, soit environ 10% du nombre total de décès, avec un taux de mortalité du variant Omicron qui est moins de 1%. Certes, chaque décès compte pour nous, mais on parle aussi d'une épidémie qui a bloqué, et continue déjà de le faire tout un pays avec des conséquences économiques énormes. Sur un autre plan, les scientifiques estiment qu'il y a un apaisement de la situation et des pays ont, bel et bien, sonné la fin des restrictions sanitaires prises pour endiguer l'épidémie, bien qu'ils ne soient pas épargnés par le covid-19. La dernière annonce provient du Danemark où la première ministre, Mette Frederiksen, a annoncé, lors d'une conférence de presse tenue mercredi, que le pays abandonne l'ensemble des mesures adoptées depuis plusieurs mois grâce à la forte adhésion au programme vaccinal (plus de 60% de la population) et donc, pour ce pays, l'épidémie actuelle n'est plus une menace pour la société. Ainsi, à partir du 1er février, plus de port de masque, plus de restrictions et plus de pass vaccinal, même si les cas de contaminations continuent à grimper ainsi que les hospitalisations, notamment, liées au sous-variant Omicron BA.2.

Qu'en est-il de la Tunisie ?

Cette première prise de position européenne entraînera sûrement d'autres pays à prendre cette décision. En Tunisie, selon les chiffres annoncés par le ministère de la Santé, on a aussi atteint les 60% de vaccinés (avec plus de 6 millions de personnes vaccinées) et dans les prochains jours, les autorités concernées, à leur tête le Comité scientifique, pourraient annoncer la victoire contre cette pandémie et contre ce virus qui continuera, certes, à circuler, mais sans être une menace comme nous l'avons vécue avec le variant Delta.

On est tous optimistes, mais là encore, il faut être réaliste et garder aussi un minimum de prudence car dans un pays comme le nôtre, nous n'avons nullement la discipline et les conditions sanitaires ainsi qu'hospitalières d'un pays comme le Danemark qui a une infrastructure sanitaire moderne et adéquate. Et même si on se rapproche rapidement de la fin de cette pandémie qui a bouleversé notre mode de vie, comme l'estiment plusieurs scientifiques, en quoi ça dérange de garder les mesures barrières et surtout le port des masques dans cette période hivernale, au moins pour protéger les personnes âgées ? Au contraire, on aurait espéré que les mesures de prévention continuent et deviennent une habitude, surtout en hiver, pour prévenir même la grippe saisonnière.

En attendant la stabilisation de la situation épidémiologique, plusieurs autres pays, à l'instar du Portugal, de la Belgique, de la Pologne, de la Suisse ou de l'Allemagne maintiennent les restrictions sanitaires, et d'autres, comme la Suède, l'Espagne ou encore l'Italie hésitent entre leur levée ou leur maintien, alors que pour ceux qui ont levé leurs restrictions (même progressivement), ils jugent leur forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron. Est-ce le cas pour notre pays ?